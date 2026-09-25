Dopo il recente successo internazionale riscosso in Australia, i cantori Sara Cappello, palermitana e Fulvio Cama, reggino, con alle spalle un percorso artistico e di ricerca etnomusicologica di durata trentennale, sono pronti ad una tournée culturale e artistica negli Stati Uniti d’America.

Con il patrocinio dei Comuni di Palermo e Reggio Calabria e con il sostegno del mecenatismo siciliano e americano, affronteranno un viaggio tra musica e cunti, che approderà all’Ambasciata di Washington, a Georgetown e alla storica parata del Columbus Day.

La partenza è prevista per il 6 ottobre 2026. Il tour toccherà i luoghi della diplomazia, della cultura e della formazione accademica statunitense, con particolare attenzione alle lezioni-spettacolo dedicate agli studenti della Georgetown University e della Harris School.





I due cantori accompagneranno le nuove generazioni italo-americane in un viaggio profondo, volto a far comprendere la grandezza e la ricchezza del patrimonio culturale delle proprie radici.

Un’esperienza immersiva che culminerà a New York, con l’appuntamento del 9 ottobre al Museo Italo Americano e il 12 ottobre alla spettacolare sfilata della parata del Columbus Day, dove insieme agli artisti, sfileranno la Pupa Franca Florio, accompagnata dalle iconiche figure di Orlando e Angelica, offrendo uno spaccato visivo e culturale emozionante.





La tournée si sviluppa lungo due direttrici tematiche e musicali di grande valore storico e civile: lo spettacolo “I Florio di Calabria, Leoni di Sicilia” che celebra l’epopea di una dinastia capace di unire indissolubilmente Calabria e Sicilia, e l’anticipazione del centenario della nascita di Rosa Balistreri (1927–2027), vero pilastro della musica siciliana popolare.

I due artisti, con loro i pupi, come quello unico di Franca Florio, di Orlando e Angelica, con i cartelloni, gli strumenti musicali antichi calabresi, i canti e i suoni, porteranno, ancora una volta, oltreoceano l’anima del Sud Italia fatta di antiche arti popolari, miti, leggende, storie e tradizioni secolari.





Il prestigioso progetto ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Palermo e del Comune di Reggio Calabria, suggellando un asse culturale istituzionale che unisce idealmente le due sponde dello Stretto oltreoceano. Un’impresa resa possibile anche grazie al sostegno di un’associazione mecenate di Palermo che ha coperto i costi dei voli, testimoniando quanto la comunità d’origine creda nel valore di questa missione identitaria.

L’organizzazione e il coordinamento di questa tournée vedono la preziosa partnership strategica con la società Italian Insights, LLC, la fondamentale curatela artistica, il sostegno materiale e logistico di Cetti Mangano, nonché la sinergia con Ornella Fado e i Comites (Comitati Italiani all’Estero), figure di spicco della promozione culturale e altri operatori culturali negli Stati Uniti.

Il respiro di questo percorso è così ampio e vitale che nel 2027, in occasione proprio del centenario della grande cantora siciliana, il tour culturale toccherà Londra e tornerà nuovamente negli Stati Uniti per una nuova importante tournée a Washington, New York e Canada.

Luogo: Teatro Cantunera, via Bara all’Olivella, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.