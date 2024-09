Martedì 1 ottobre p.v. alle ore 17.00, si terrà all’Istituto Gramsci Siciliano (Cantieri culturali alla Zisa – ex Officine Ducrot | via Paolo Gili 4) un incontro sul libro I generi e la storia. Femminile e maschile in rivoluzione, di Giulia Sissa (il Mulino, 2024).

Previsti i saluti di Salvatore Nicosia e Maurizio Cellura.

Ne discuteranno con l’autrice: Valeria Andò, Piera Fallucca, Ida Fazio, Giovanna Fiume

Il libro

Un saggio sul divenire e l’avvenire dei generi, che mette in luce un lungo cammino verso nuove esperienze e nuovi corpi.

L’autrice

Giulia Sissa è Distinguished Professor of Political Science, Classics and Comparative Literature alla University of California, Los Angeles (UCLA). Tra i suoi libri: «Il piacere e il male» (Feltrinelli, 1999), «L’errore di Aristotele» (Carocci, 2023); per Laterza «Eros tiranno» (2003) e «La gelosia» (2015).

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.