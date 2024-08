Un mese di agosto e uno scorcio di fine estate dai grandi eventi quello che Canicattini Bagni si appresta a vivere, inseriti all’interno del ricco cartellone delle manifestazioni del 21° Festival del Mediterraneo promosse dall’Amministrazione comunale e dedicate all’accoglienza, l’inclusione e al tema della Pace, con la collaborazione della vasta rete delle realtà associative, professionali e imprenditoriali della città, che da luglio a settembre hanno vivacizzato e continuano ad animare l’intero comprensorio ibleo con il Festival del Rifugiato, il 30° Canicattini Jazz Festival, il 41° Raduno Bandistico e il 37° Palio di San Michele.

Tradizioni, memoria storica, sagre enogastronomiche, innovazione, accoglienza, integrazione e musica, cuore pulsante della “Città del Liberty e della Musica”, qual è Canicattini Bagni, si fondono, insieme a tanti altri appuntamenti che da luglio sono stati protagonisti di quest’etate 2024, in un unicum identitario e culturale della città e della sua Comunità, come più volte sottolineato dal Sindaco Paolo Amenta e dall’Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Sebastiano Gazzara.

Si inizia il 15 agosto 2024, giorno di Ferragosto, con la seconda edizione del Festival del Rifugiato, nato per iniziativa dell’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con il SAI, il Sistema Accoglienza Integrazione del Ministero dell’Interno e le imprese Passwork e La Pineta, che gestiscono le strutture comunali dell’accoglienza ai migranti che da dieci anni si integrano nel tessuto sociale e solidale cittadino, facendo diventare l’esperienza canicattinese “buone prassi” a livello nazionale e internazionale.

Dopo il concerto dei Modena City Ramblers e dello jazzman mondiale Francesco Cafiso dello scorso anno, il palco di Piazza XX Settembre, nel centro storico della città, vedrà protagonista un’altra grande band internazionale la Babelnova Orchestra con il suo “Magma Tour”.

Composta da 12 musicisti di altissima qualità provenienti da tutto il mondo, forti di una storia ventennale fatta di condivisione di esperienze artistiche che li hanno portati a calcare i palchi di mezzo mondo, ospiti delle più prestigiose istituzioni culturali internazionali e protagonisti dei festival e delle stagioni più innovative e ricercate, non ultimo Sanremo 2024 a fianco di Dargen D’Amico.

A seguire, tre giorni di grande Jazz, com’è tradizione da più di trent’anni nella Canicattini Bagni dalle forti e profonde radici musicali.

Ad aprire il 16 agosto 2024 il 30° Canicattini Jazz Festival saranno proprio tre musicisti di casa che hanno portato il nome della loro città e della loro terra in tutto il mondo, l’Amato Jazz Trio, ovvero i fratelli Elio (pianoforte, trombone, flicorno), Alberto (contrabbasso), e Loris, che dopo la tragica scomparsa il 13 dicembre 2003 del fratello Sergio, ne ha preso il posto alla batteria.

Una famiglia, quella degli Amato, che come tante in città, hanno legato la loro passione alla Musica e formatasi nella straordinaria fucina che è la storica Banda Musicale cittadina nata 154 anni fa, il 24 aprile del 1870.

Il 17 agosto protagonista sarà “Ruas Brasileiras” il progetto di altri tre bravissimi musicisti del panorama Jazz internazionale che coniuga la musica mediterranea ai ritmi brasiliani, Maria Pia De Vito (voce), Huw Warren (pianoforte), Maurizio Giammarco (sax), Sicilian Jazz Collective.

Il 18 agosto ancora un grande evento Jazz con il “Mario Rosini Quartet”, guidato da un pianista e compositore eccezionale e virtuoso qual è Mario Rosini.

Il 23-24-25 agosto protagonista degli eventi estivi di Canicattini Bagni sarà la sua anima pulsante, la musica bandistica, che segna e attraversa la sua Comunità da ben 154 anni, dalla nascita della sua storica Banda in quel 24 aprile 1870, oggi diretta dal M° Sebastiano Liistro e presieduta dal Prof. Salvatore Petruzzelli.

Di scena saranno i concerti serali sul palco e le sfilate pomeridiane delle Bande che prenderanno parte al 41° Raduno Bandistico internazionale intitolato al Maestro Nino Cirinnà, che negli anni ’80 vi diede vita.

A chiudere il mese di agosto e ad iniziare quello di settembre saranno gli appuntamenti con le radici storiche di Canicattini Bagni, grazie al 37° Palio di San Michele organizzato dal Comitato dei otto Quartieri della città (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzo, Vadduni, Vi-gna ri Serrantinu), insieme all’Amministrazione comunale, e dedicato al Santo Patrono (festa il 29 settembre) attraverso i giochi tra i Quartieri, e uno straordinario e suggestivo viaggio che attraversa le tradizioni, la storia, la cultura popolare di fine ‘800 inizio ‘900, i suoni, i ritmi e le sagre settimanali dei prodotti tipici della terra iblea.

Ad inaugurare il 37° Palio di San Michele sarà il 30 agosto il concerto in Piazza XX Settembre di uno dei più importanti maestri della musica popolare italiana, Eugenio Bennato con il suo tour 2024 “Musica del Mondo”.

Il 31 agosto, ore 18:00, seguirà il tradizionale Corteo Storico in via Vittorio Emanuele e l’apertura del “Museo sotto le Stelle” nel cuore del centro storico, con la rievocazione degli antichi mestieri, gli usi e i costumi della Canicattini Bagni di fine ‘800 inizio ‘900.

Il 1° settembre, ore 18:00, invece ritorna in via Vittorio Emanuele la suggestiva “Passeggiata a coppie con asini”, come sempre messi a disposizione dalla Fattoria e Allevamento “Cugno Lupo” di Enzo Cavalieri.

E il mese di settembre, così come agosto, sarà altresì caratterizzato da appuntamenti unici di grande rilievo nazionale:

6 settembre – Concerto tributo al M° John Williams, a cura dell’Ass. Musicale Trinarmonie, Piazza XX Settembre;

13 settembre – Piazza Borsellino, ore 16:00 – “Culturalmente” concerto dei Pink’s One e tributo ai Pink Floyd, a cura della Consulta Giovanile;

14 settembre – Piazza XX Settembre – Ivan Minerva in “Baglioni si nasce, tributo a Claudio Baglioni”;

20 settembre – Giochi del Mini Palio in Piazza XX Settembre riservati ai ragazzi, a cura del Comitato dei Quartieri;

21 settembre – Giochi del Palio in Piazza XX Settembre a cura del Comitato dei Quartieri;

22 settembre – ritorna in Piazza XX Settembre, ore 16:00, Sport City Day 2024 a cura della Fonda-zione Sport City che proietta ancora una volta Canicattini Bagni nel circuito sportivo nazionale e in mattinata “Gran Fondo Liberty” di ciclismo MTB;

29 settembre – Festa del Patrono San Michele con alle ore 12:00 “Trionfale Sciuta” a cura del Comitato dei Festeggiamenti;

29 settembre – Piazza XX Settembre, ore 22:30 Concerto de “I Cugini di Campagna” a cura del Comitato dei Festeggiamenti San Michele.

Il tutto arricchito dalle Sagre enogastronomiche del Comitato dei Quartieri:

17 agosto – Sagra dello Spiedino a cura del Quartiere Priuolu in Piazza XX Settembre, ore 20:00;

24 agosto – Sagra del Cinghiale a cura del Quartiere Pizzu Muru in Piazza XX Settembre, ore 20:00;

7 settembre – Sagra della Ricotta con Concerto di Silvana Carnemolla – a cura del Quartiere Santuzzo in via Umberto spazio Chiesa Maria SS. Ausiliatrice.

Insomma, ancora un’estate da vivere insieme a Canicattini Bagni, come invitano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Sebastiano Gazzara, circondati ed ammantati dai suggestivi paesaggi iblei, da un patrimonio culturale, storico e delle tradizioni di inestimabile valore, dagli odori e dai sapori genuini di una terra incontaminata dalle solide radici di umanità, generosità e laboriosità della sua gente.





