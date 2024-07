I migliori incaricati alle vendite d’Italia sono stati premiati per professionalità, carriera e successi raggiunti, nel corso della cerimonia organizzata da Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori in occasione della 28ª edizione del Premio Nazionale, che si è svolta venerdì 5 luglio a Parma.



L’evento, patrocinato dal Comune di Parma, ha consegnato il prestigioso riconoscimento, tra gli altri, a Leonardo Colletta di Alcamo (Trapani), imprenditore e networker professionista, per la collaborazione dal 2010 con NWG Italia, società benefit e azienda leader per la distribuzione di tecnologie nel settore delle energie rinnovabili.

Durante la manifestazione la cui conduzione, anche quest’anno è stata affidata a Giorgio Mastrota, il Presidente di Avedisco Giovanni Paolino e il Segretario Generale Giuliano Sciortino, hanno tracciato una panoramica generale sulla Vendita Diretta, seguita da un’analisi dei dati 2023 delle Aziende Associate Avedisco.

Con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro e più di 600.000 incaricati alle vendite, di cui il 76% donne, il settore in Italia ha confermato la sua forza anche nel 2023, risultando dinamico e apprezzato dagli italiani sia come opportunità di lavoro che come stile di consumo.

Si tratta infatti di un modello di business flessibile e in continua evoluzione le cui parole chiave sono relazione, dedizione, impegno e passione, ingredienti indispensabili per il successo.

Sono stati inoltre presentati i dati della ricerca Ipsos Flair 2024, condotta dal Professor Enzo Risso – Direttore scientifico di Ipsos e docente di Audience Studies presso l’Università La Sapienza di Roma – che ha offerto un’articolata analisi dell’Italia, evidenziando le contrapposizioni e le profonde trasformazioni sociali che caratterizzano il Paese e che riflettono la complessità delle dinamiche attuali.

L’intero ammontare dei premi ricevuti dagli incaricati è stato devoluto da Avedisco a Giovanni Mazzi, Presidente dei Centri Giovanili di Don Antonio Mazzi, presente all’evento, sottolineando l’impegno concreto dell’Associazione nella sensibilizzazione sul disagio giovanile.

About Avedisco

Dal 1969 Avedisco è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi. A livello internazionale Avedisco è associata Seldia (Associazione Europea della Vendita Diretta) e WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.