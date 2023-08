Dal pane con la salsiccia tagliata al coltello, olio e formaggio alla pasta fresca: ecco alcuni dei prodotti d’eccellenza che potranno essere degustati negli stand dei produttori a Ventimiglia di Sicilia, borgo del palermitano.

Una ottava edizione di novità all’insegna del gusto e dell’arte per la sagra “I Sapori del Feudo di Calamigna”, evento di valorizzazione dei prodotti tipici siciliani promosso dal Comune di Ventimiglia di Sicilia. Una manifestazione che lega enogastronomia e cultura guardando con interesse storico e naturalistico al Feudo di Calamigna.



La mostra mercato di prodotti tipici regionali e locali a vocazione agricola e zootecnica sarà l’occasione di dare visibilità alle realtà artigianali che da anni investono nel territorio ma soprattutto sarà un modo per offrire stimoli ai giovani al fine di avvicinarsi al mondo agricolo e zootecnico.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 Agosto (dalle 18 alle 24) e domenica 20 (dalle 9 alle 14) e il tutto partirà con la mostra mercato dove saranno coinvolti produttori a km0 e dove si potranno acquistare prelibatezze che riecheggeranno i vecchi sapori del feudo.



Nella due giornate saranno previsti sia momenti legati all’enogastronomia con degustazione e assaggi di olio, vino, formaggi ma anche momenti culturali che porteranno alla scoperta della tradizione artistica di Ventimiglia di Sicilia attraverso visite guidate nei principali luoghi d’attrazione come la Chiesa di San Vito, il Museo della Montagna o la visione degli abiti storici della famiglia di Beatrice del Carretto, fondatrice di Ventimiglia, curata dall’Associazione Penelope.



Infine si potrà visitare l’osservatorio Astronomico Comunale di Ventimiglia insieme agli amici dell’Associazione O.R.S.A. (Organizzazione Ricerca e Studi di Astronomia) e guardare al loro telescopio i movimenti del cielo e della terra con la competente guida degli astrofili dell’associazione.

Il programma prevederà anche spazio per l’intrattenimento musicale, esposizione abiti di moda creativa e aree con animazione dedicate ai bambini al fine di coinvolgerli in questa festa cittadina.



“L’evento è un modo per valorizzare il territorio e contemporaneamente investire sulle nuove generazioni avvicinandole per far riscoprire le nostre radici. – dichiara il sindaco Girolamo Anzalone – Abbiamo un patrimonio ricco di bellezze naturali e di beni artistici prestigiosi. In questo momento dove i borghi come Ventimiglia di Sicilia hanno cambiato volto, la nostra necessità è presentarci ai turisti non solo come un territorio dinamico, con la possibilità anche di organizzare, nel tempo, tante nuove esperienze culturali che possano attrarre nuovi visitatori nel nostro Borgo”.

