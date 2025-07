Quando la musica unisce luoghi e persone, nascono eventi capaci di far vibrare i borghi, dal mare alla montagna. È questo lo spirito di “I Sirah e Michele Piccione in concerto nei Borghi”, un tour musicale che vedrà protagonista il gruppo siciliano SIRAH, band etno-rock che conquista il pubblico con il suo repertorio di musica siciliana contaminata da sonorità salentine e mediterranee. Di recente, i Sirah hanno dedicato un brano a Rosa Balistreri, in occasione dell’uscita del film a lei dedicato. Accanto a loro, sul palco, ci sarà come special guest il polistrumentista Michele Piccione, autentico “one man band” che, con i suoi numerosi tamburi strumenti tradizionali e tanta energia regalerà nuove sfumature sonore ai concerti.





Il viaggio musicale attraversa la Sicilia

· 16 luglio a Petralia Sottana, presso il Teatro Cinema Grifeo (ore 16.30, ingresso libero), Michele Piccione terrà la lezione-concerto “Sulle orme dei Suoni”, un viaggio nella cultura musicale tradizionale di diverse parti del mondo attraverso oltre 20 strumenti antichi, con un approfondimento sulla tradizione degli “Orbi”, cantastorie ciechi di Palermo, e i loro “Triunfi a Santa Rosalia”, con la partecipazione di Gabriele Bazza.

· 17 luglio sul Lungomare di Cefalù

· 20 luglio nella piazza di Calcarelli (Castellana Sicula)

· 30 agosto nella Notte Bianca di San Mauro Castelverde

· 31 agosto a Sclafani Bagni, in concomitanza con lo Sclafani Bagni Wine e Food Festival





Un progetto culturale e inclusivo

“I Sirah e Michele Piccione in concerto nei Borghi” non solo celebra la musica tradizionale e la creatività artistica, ma anche la valorizzazione delle aree periferiche della Sicilia. Il progetto, prodotto da Grifeoeventi, è risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo, finanziato dal Fondo Nazionale dello Spettacolo – FNS, e si inserisce nel calendario di eventi realizzati nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, dal 1° giugno al 30 ottobre 2025.

