I Sogni di San Giuseppe

a cura di Atanasio Giuseppe Elia





Il 16 ottobre alle ore 18, a Caltanissetta, alla presenza di Mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, e delle autorità Civili e militari, presso gli spazi espositivi della Galleria Civica di Palazzo Moncada, sarà inaugurata, la mostra d’Arte Sacra Contemporanea, dal titolo “I Sogni di San Giuseppe”.

La rassegna della mostra riunisce 52 artisti, provenienti ed attivi in diverse regioni del territorio italiano, che col loro contributo testimoniano come ancora oggi l’arte sacra continui ad essere oggetto di attenzione e riferimento, quale anche espressioni di fede e di religiosità che ci legano al vangelo, e in modo particolare al “mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio”.

Il progetto della mostra, allestita presso le sale del palazzo Moncada, si sviluppa a partire dall’opera del pittore Palermitano Tommaso Pollace, che, nel 1825, realizzò nel soffitto della navata centrale della Chiesa e nelle pareti, degli affreschi raffiguranti diverse scene della vita di San Giuseppe.

La mostra porta anche in scena una nuova generazione di artisti che, con le proprie posizioni, intende assumersi la responsabilità di osservare con sguardo critico la tendenza all’eccessiva attenzione al presente, che rischia di inghiottire ogni prospettiva futura. Le opere dispiegano un ritratto articolato e sfaccettato del contemporaneo, scegliendo di raccontare l’esistente, e ciò che apparentemente è familiare, ricorrendo a orizzonti fuori dal comune, attraversando territori tortuosi e inesplorati, per intraprendere un viaggio alla ricerca di ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà.

La mostra è curata da Atanasio Giuseppe Elia, con il coordinamento di don Angelo Spilla, il contributo del critico d’arte prof. Diego Gulizia, e dello storico prof. Luigi Bontà, in collaborazione con la Diocesi nissena, il Comune e la Pro Loco di Caltanissetta.

Artisti partecipanti

Salvatore Alessi, Salvatore Anelli, Vittorio Balcone, Salvatore Barone, Antonella Ludovica Barba, Calogero Barba, Arturo Barbante, Giovanni Bartolozzi, Silvio Benedetto, Salvo Bonnici, Salvatore Canigiula, Enza Cantelli Moss Carroll, Salvo Caruso, Angelo Cassia, Vito Catalano, Ezio Cicciarella, Francesco Chiarenza, Giuseppe Corradino, Marco Danese, Michele Digrandi, Angelo Diquattro, Atanasio Giuseppe Elia, Giuseppe Forzisi, Luigi Galofaro, Manlio Geraci, Lillo Giuliana, Enrico La Bianca, Torquato La Mattina, Sofia Laudadio, Emanuele Elio Licata, Silvia Lotti, Giuseppe Marziano, Sebastiano Messina, Vincenzo Ognibene, Corrado Pelligra, Salvatore Pizzo, Giuseppina Riggi, Giovanni Robustelli, Raffaele Romano, Giuseppe Salafia, Enzo Salinitro, Filippa Santangelo, Marisa Sapienza, Alfonso Siracusa Orlando, Attilio Scimone, Nuccio Squillaci, Simone Stuto, Eugenio Tallo, Ivana Urso, Giovanna Vinciguerra, Nicola Zappalà.

Salvo Micciché

Galleria Civica d’Arte Museo Tripisciano — Palazzo Moncada, Caltanissetta

dal 16 ottobre al 31 ottobre 2024 | da martedì a domenica 8.30 – 19.30

Vernice : Mercoledì 16 Ottobre 2024 | ore 18:00

Informazioni: +39.0934.585890























Luogo: Galleria Civica d’Arte Museo Tripisciano — Palazzo Moncada, Caltanissetta , Largo Barile 93100 Caltanissetta , CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

