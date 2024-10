All’Istituto Branchina di Adrano, in provincia di Catania, si è svolta la cerimonia di consegna degli attesti per gli studenti che hanno conseguito la certificazione linguistica per il livelli A2,B1, B2 Cambridge. La Cerimonia è stata presieduta dal dirigente Vincenzo Spinella e dal supervisor Cambridge dott. Tony Di Natale A coordinare le classi sono stati i docenti Carmelo La Venia e Carlotta Lo Vetro.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.