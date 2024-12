La nostra associazione, sta organizzando un Evento di promozione turistica della Città di Palermo in occasione della Manifestazione Sportiva il “I Trofeo Internazionale Maurizio Zamparini” di calcio giovanile presso il Centro Sportivo Pietro Pisani di Palermo voluta dal Comune di Palermo Assessorato Turismo e Sport.

Il Trofeo, è dedicato al ex Presidente del Palermo scomparso l’1 febbraio 2022, che rilevò il Palermo da Franco Sensi il 21 luglio 2002 rimanendo al timone del club fino alla stagione 2018-19. Una lunga era che ha rappresentato il periodo migliore della storia del Palermo Calcio.

Con Zamparini i rosanero, dopo essere saliti in Serie A a distanza di 33 anni, hanno assaporato per la prima volta l’Europa e hanno sfiorato una Coppa Italia, mostrando a tratti un grande calcio e con giocatori di calibro mondiale.

La sua passione e dedizione per il Palermo Calcio hanno contraddistinto stagioni ricche di indimenticabili trionfi e colme di entusiasmo tra i tanti palermitani che grazie a lui hanno riscoperto l’amore per i colori rosanero in uno spirito di condivisione che ha saputo unire la città.

Con lui, non solo la squadra rosanero ma la Città tutta, la Sicilia e i suoi tifosi, hanno gioito e sognato. Da friulano è diventato siciliano nell’animo e, anche come tale, pensiamo si giusto organizzare un Trofeo di Calcio giovanile Internazionale, anche per ricordare e soprattutto non dimenticare tutti i giovani campioni scoperti durante la sua presidenza.

Il trofeo è dedicato alle categorie Under 15 e Under 17, da venerdì 27 si affronteranno squadre professionistiche Nazionali ed Internazionali come lo Sliema Wanderers FC proveniente da Malta, il Catania FC e naturalmente il Palermo FC, le altre squadre partecipanti saranno la Polisportiva Calcio Sicilia vincitrice di uno Scudetto Under 17, il CUS Palermo, il Buon Pastore, la Fortitudo Bagheria, il Castelvetrano Selinunte e FC Belice Sport di Partanna.

Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno, si giocano 11vs11 su campo di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di Palloni n.5.

La finale Under 15 si svolgerà in 2 tempi della durata 35 minuti, quella Under 17 2 tempi della durata di 45 minuti.





Alla premiazione, prevista domenica 29 dicembre alle 17.00 circa, sono previsti diversi ex protagonisti della gestione Zamparini tra cui il Direttore Rino Foschi e l’ex Campione del Mondo Cristian Zaccardo.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di Feel Rouge TV, mediapartner dell’evento.

Luogo: Centro Sportivo Pietro Pisani, Via Gaetano La Loggia, 5/9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

