Torna l’atteso appuntamento con il Premio Kalsa, giunto alla sua settima edizione. Domenica 27 settembre, alle 19:30, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli alla Gancia in via Alloro 6 ospiterà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti dedicati alle eccellenze della società civile, della cultura, delle istituzioni e dello sport. L’evento rappresenta l’atto conclusivo della kermesse culturale L’Alloro Fest. A condurre la serata sarà la giornalista Elvira Terranova, insieme alla commissione esaminatrice formata da Giuseppe Apprendi e Daniele Billitteri.





Il riconoscimento rende omaggio a personalità e realtà che, con il loro impegno quotidiano, lasciano un segno profondo nel tessuto civile e sociale di Palermo e della Sicilia.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco, insignito per lo straordinario valore e la dedizione dimostrati nella complessa missione di soccorso internazionale in Venezuela a seguito del devastante terremoto, portando l’eccellenza italiana della ricerca e del salvataggio in condizioni di estrema criticità.





Vito Maurizio Calvino, Questore di Palermo, premiato per l’alto senso dello Stato e la straordinaria dedizione istituzionale con cui guida la Questura, presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza ai bisogni dei cittadini.

Laura Vaccaro, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo e alla guida della sezione specializzata sui reati di “Codice Rosso”, insignita per l’inflessibile rigore e la profonda umanità nella tutela delle persone vulnerabili e delle vittime di violenza.

Selima Giuliano, Soprintendente ai Beni Culturali di Palermo, premiata per la costante determinazione nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio, custode della memoria e della bellezza della comunità.





Il Palermo FC, che riceve il premio per il forte legame con la città e per l’impegno concreto nella rinascita del campo di calcetto di piazza Magione, nel cuore del Centro Storico della Kalsa, promuovendo lo sport come strumento di riscatto sociale.





Sergio Buonadonna, storico giornalista palermitano cresciuto nella redazione de L’Ora, cronista di razza e profondo conoscitore della storia amministrativa, della politica e della musica pop della città, autore del volume Palermo Pop ’70.

Ignazio Rosato, autore comico e sceneggiatore palermitano formatosi al laboratorio di Zelig e al Centro Sperimentale di Cinematografia, capace di portare sul grande schermo la realtà sociale e civile con lo spaccato di Spaccaossa.

Emilio Angelini, alla memoria, scultore e ceramista nato a Palermo, le cui opere nei musei italiani raccontano l’anima di una Sicilia mitica e profonda, tra i cicli delle Monelle Pazze, delle Donne Totemiche e dei Fossili Meccanici.

L’ingresso è libero.

L’Alloro Fest si avvale del sostegno di una ricca rete di top partner tra cui Enel, Comune di Palermo, Agius, MA’MA Conca d’Oro Viaggi, Legacoop Sicilia, Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, Fondazione Ignazio Buttitta, Lions Leoni, ristorante A’Nica, ristorante Quid, U.Gri, Usef e Centro Diaconale – Istituto Valdese La Noce.

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