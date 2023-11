Palermo. I lavoratori tecnici e i ricercatori dell’Ias, istituto di ricerca presso l’ex Roosvelt dell’Addaura a Palermo, da circa 4 anni non hanno una sede. Per questo motivo continuano a svolgere il loro incarico nell’unico posto messo a disposizione all’interno del comprensorio: una stanza che al massimo può ospitare quattro persone. Numeri del tutto insufficienti visto che i dipendenti sono venti, costretti quindi ad improbabili turnazioni ma soprattutto impossibilitati a fare ricerca applicata vista l’assenza di laboratori. “Per questo stato di precarietà e per mancata attenzione da parte dei vertici del consiglio nazionale delle ricerche – spiega il segretario della Uil Rua, Elio Ziino – insieme alla Cgil abbiamo dichiarato l’assemblea permanente. Da Roma chiediamo una soluzione immediata per risolvere questa emergenza”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.