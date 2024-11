Sabato 16 e Domenica 17 per celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una visita speciale per famiglie con bambini.

Alle 15.30 Iconic Women sketch tour: alla scoperta delle donne iconiche.

All’interno della mostra Iconic Women, trasformeremo il classico Sketch Tour in un’esperienza di scoperta e creatività per vedere, ascoltare e conoscere.

Ogni partecipante riceverà un Taccuino di Viaggio. La nostra avventura inizierà con una visita guidata tra i ritratti delle donne iconiche esposti nella mostra. Durante il percorso, ascolteremo storie affascinanti e ispiranti delle figure femminili, esplorando le loro vite, i traguardi e l’impatto che hanno avuto nel mondo.

In ogni tappa, i piccoli artisti avranno il tempo di sedersi e disegnare dettagli delle opere e delle storie che più li hanno colpiti. Alla fine, il loro taccuino si trasformerà in un diario unico, un ricordo speciale che unisce arte, cultura e ispirazione.

Sarà presente l’artista.

Dai 6 anni in sù, contributo € 8,00 1 adulto+ 1 bambino, componenti aggiuntivi della famiglia € 4,00, durata 45 minuti circa.

sabato 16 e domenica 17 alle 15.30

prenotazioni via whatsapp al numero

351 4031340



Luogo: Palazzo Mazzarino, via Maqueda , 383, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/11/2024

Data Fine: 17/11/2024

Ora: 15:30

Artista: Domenico Pellegrino

Prezzo: 8.00

