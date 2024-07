Il 25 luglio è stato istituito come Giornata Mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti, un’iniziativa importante che mira a sensibilizzare e educare il pubblico sulla prevenzione degli annegamenti. L’annegamento è una delle principali cause di morte, soprattutto per i bambini sotto i cinque anni, ma anche per gli adulti in tutto il mondo.

Questa giornata ci ricorda la necessità di prestare maggiore attenzione e di adottare misure di sicurezza quando ci troviamo vicino all’acqua, che si tratti di mare, fiume, lago o piscina. L’educazione al nuoto, la sorveglianza dei bambini mentre sono in acqua, l’uso di giubbotti di salvataggio e altri dispositivi di sicurezza, nonché la conoscenza del pronto soccorso, possono salvare vite.

È importante notare che l’annegamento può verificarsi in pochissimo tempo e in acque molto poco profonde. La vigilanza e il comportamento responsabile sono fondamentali per prevenire incidenti. L’informazione sulle condizioni dell’acqua, evitare di nuotare in aree pericolose e astenersi dal consumo di alcol durante il nuoto sono alcune delle misure di base che devono essere adottate.

La Giornata Mondiale per la Prevenzione degli Annegamenti è un’opportunità per rafforzare il nostro impegno verso pratiche più sicure in acqua e per garantire che tutti, specialmente i bambini, siano sicuri e protetti. Approfittiamo di questa giornata per educare noi stessi e gli altri intorno a noi, al fine di ridurre gli incidenti di annegamento e salvare vite.

Leonardo Curatolo



