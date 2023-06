Ieri o visto una balena non è la prima volta, già 3 anni fa ne avevo vista una però ieri c’è stato un avvistamento di una balena a Messina, mi chiedo se non sia quella che hanno avvistato a Messina che sia venuta qui da queste parti? ad ogni modo l’avvistamento e avvenuto ieri dal primo impatto mi sono accorto che le acque erano strane e si muovevano. L’ostacolo era la strada che dovevo atraversare aspettando il verde, dopo di che facendo uno scatto ravvicinato a caso sono riuscito a riprenderla pare che abbia fatto lo spruzzo quando stavo cercando di fargli il video se ne stava già andando ero arrivato in tempo.

