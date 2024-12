Domenica 8 Dicembre, dalle 10,00 alle ore 18,00 da Nù Dogana, in via Dusmet, a Catania, si terrà la seconda edizione dell’evento di beneficenza “Natale all’accademia degli Elfi”, organizzato da ‘Le Star Animazione’. I partecipanti potranno donare e incartare doni per i bambini meno fortunati con lo scopo di regalare un sorriso e trasmettere i valori della condivisione.

Il programma include laboratori in cui i bambini potranno dare sfogo alla loro creatività, spettacoli magici che li incanteranno e la Scuola degli Elfi, dove i bambini avranno l’opportunità di impacchettare regali donati dalle famiglie generose e dagli sponsor.

I piccoli partecipanti potranno scegliere tra tre laboratori: l’Accademia degli Elfi, Pallina di Natale e Laboratorio di Pasticceria.

Nella prima attività i bambini sono accolti da Capo Elfo e potranno prima costruire la porticina magica che li collega al villaggio di Babbo Natale e, successivamente, incartare un giocattolo che verrà donato ai bambini meno fortunati. Alla fine dell’esperienza riceveranno un diploma da “Apprendista Elfo” che potranno conservare come ricordo.

Invece, nel laboratorio ‘Pallina di Natale’: i partecipanti potranno divertirsi e dare sfogo alla creatività, decorando l’addobbo natalizio con tempere, glitter, stoffa e tanti adesivi natalizi. La pallina una volta pronta, sarà destinata a risplendere sul vostro albero di Natale.

Infine, quello di ‘pasticceria’: verrà distribuita della pasta frolla e le formine in modo da poter creare i propri biscotti, facendoli decorare con la pasta di zucchero. Alla fine il dolcetto verrà messo in un sacchettino e portato a casa.

La giornata sarà arricchita da Mercatini natalizi, Face Painting, Fiera del Disco, Area Kids con gonfiabili e Game Zone per accontentare tutte le fasce di età.

Info e prenotazione obbligatoria per i laboratori 393.1732437





