La Fondazione Giuseppe Fava presenta una doppia iniziativa in un unico evento dedicato all’arte e al giornalismo. Il 10 maggio, a Catania, presso il Piccolo Teatro della Città, in via Ciccaglione 29, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio storico artistico Giovanna Berenice Mori e del concorso giornalistico «apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l’illegalità e le ingiustizie», rivolto alle Scuole siciliane e intitolato Giuseppe Fava. La Fondazione consegnerà i riconoscimenti relativi ai due concorsi organizzati in questi mesi, che hanno visto la partecipazione di molti giovani. L’evento avrà inizio alle ore 10.30 e sarà condotto dalla giornalista Luisa Santangelo.

Il «Premio storico artistico Giovanna Berenice Mori» è intitolato alla compianta storica dell’arte e al suo appassionato lavoro con il quale ha contribuito a far conoscere e ha permesso di interpretare l’opera pittorica di Giuseppe Fava. Alla fine della selezione dell’edizione 2023, la Commissione composta dalla Presidente della Fondazione Fava, un rappresentante della famiglia Fava e da due Professori dell’Accademia delle Belle arti di Catania, ha selezionato tre storici dell’arte che verranno premiati in questa occasione. Al vincitore verrà conferito un riconoscimento economico, messo a disposizione dalla Famiglia Mori di Padova.

Il Concorso Giornalistico «apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l’illegalità e le ingiustizie» è stato bandito all’inizio del 2024, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale nel 40° anniversario dell’uccisione mafiosa di Giuseppe Fava.

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e all’approfondimento dei temi connessi alla legalità, al contrasto alle mafie e alle problematiche degli specifici contesti di appartenenza. Hanno partecipato licei e istituti scolastici provenienti da 8 province siciliane, che hanno prodotto elaborati in forma scritta o audiovisiva, incentrati su diverse tematiche relative al contrasto alle mafie e al racconto giornalistico delle realtà territoriali e dei loro diversi problemi.

La commissione composta da rappresentanti dell’USR Sicilia, giornalisti e rappresentanti della Fondazione Fava ha selezionato tre vincitori, e conferito sette menzioni speciali per altrettanti elaborati.

Il primo classificato avrà l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di scrittura giornalistica presso la Scuola di scrittura Itaca, gli altri due potranno svolgere un tirocinio gratuito presso il Megafono.org, organo di informazione online.

Spazio anche per la musica: tra le due premiazioni, infatti, è in programma un intermezzo musicale, con l’esibizione dell’orchestra “Musicainsieme a Librino”.

