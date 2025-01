Il 5 GENNAIO 2025 inizia con i migliori propositi per i fighter del Maestro Angelo Cirilla.

In 34 hanno cominciato in nuovo anno con l’affrontare gli esami per il passaggio alla cintura successiva rispetto a quella già in possesso.

Una mattinata densa di soddisfazioni per grandi e piccini a culmine di ciò che hanno imparato fino a qui e che gli ha permesso di fare un altro passo avanti nella Kickboxing.

L’occasione è stata anche per presentare a chi ancora non la conoscesse la nuova struttura sportiva, la “the FORGE of FITNESS” di Militello in Piazza San Giovanni Bosco n° 1, in cui da adesso in poi gli atleti dell’ASD CONTACT si alleneranno e potranno fare potenziamento nei locali “fitness” messi a loro disposizione nonché la possibilità di frequentare le divertentissime lezioni di FIT BOXE.

A tal proposito abbiamo deciso di proporre 2 prove gratuite nei giorni di martedì 21 e giovedì 30 gennaio alle ore 19.00… Benessere, Ritmo e Divertimento a suon di Musica, Calci e Pugni al sacco: sono aperte le prenotazioni al 389.104.78.52 oppure al 320.896.07.16.

BUON ANNO A TUTTI





Luogo: The Forge of Fotness, Piazza San Giovanni Bosco, 1, SANT’AGATA DI MILITELLO, MESSINA, SICILIA

