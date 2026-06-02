Sedici appuntamenti tra fede, cultura, storia, letteratura, musica e spettacolo per raccontare una delle figure più amate e influenti della storia cristiana e della cultura occidentale. Prenderà il via mercoledì 3 giugno a Terrasini la rassegna “Francesco d’Assisi… Santo, e non solo! – Sentieri contemporanei tra fede, letteratura, storia, società, musica”, promossa dall’associazione culturale “Così, per… passione!”, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Terrasini, della Fondazione Sicilia e dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Anno Giubilare Francescano indetto da Papa Leone XIV in occasione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e si svilupperà fino a dicembre attraverso un articolato programma di incontri, presentazioni di libri, momenti di riflessione, spettacoli e appuntamenti musicali.

La rassegna si pone in ideale continuità con il percorso realizzato nel 2025 con “Il Giubileo è cultura”, che ha visto Terrasini trasformarsi in un laboratorio di memoria e speranza attraverso le figure di Rosario Livatino, Salvo D’Acquisto, Biagio Conte e Padre Pino Puglisi, coinvolgendo scuole, istituzioni, associazioni e cittadini in un cammino condiviso di crescita civile, culturale e spirituale.

Ad inaugurare il programma sarà una giornata di particolare significato che vedrà la presenza di fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi e responsabile della Basilica Papale di San Francesco.

Alle ore 12, nell’aula consiliare di Palazzo La Grua, si svolgerà l’incontro con l’amministrazione comunale e il consiglio comunale sul tema “Il Signore mi diede dei fratelli. Fraternità: dono e responsabilità”. Alle ore 18, nella chiesa madre Maria SS. delle Grazie, è prevista l’accoglienza della reliquia di San Francesco d’Assisi e la celebrazione eucaristica dedicata alla proposta evangelica del Santo di Assisi. La serata si concluderà alle ore 21 a Palazzo d’Aumale con il concerto del Quintetto Cinematic, un viaggio musicale tra celebri colonne sonore e grandi classici internazionali che si concluderà con il brano simbolo Fratello Sole, Sorella Luna.

La reliquia, costituita da ceneri provenienti dal corpo del Santo, rappresenta una testimonianza diretta della sua vita e della sua esperienza spirituale e sarà uno dei momenti più intensi e significativi dell’intera manifestazione.

Nel corso dei prossimi mesi la rassegna ospiterà autorevoli personalità del mondo ecclesiale, culturale e accademico. Tra gli appuntamenti già confermati figurano quelli con monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, vescovo emerito di Assisi, che approfondirà la figura del Santo e il messaggio del Cantico delle Creature, e il professor Giulio Busi, autore de Il cantico dell’umiltà. Vita di San Francesco. In programma anche incontri dedicati ai temi della pace, della fraternità, della giustizia, dell’ecologia e del dialogo, oltre a spettacoli e momenti artistici con protagonisti del panorama culturale nazionale, tra cui Mario Incudine con l’Orchestra della Magna Grecia e Marco Manera.

«Dopo il percorso dedicato ai pellegrini di speranza del nostro tempo, abbiamo sentito il bisogno di risalire alle radici di quei valori che li hanno ispirati – spiega il presidente dell’associazione “Così, per… passione!”, Ino Cardinale –. San Francesco continua a parlare agli uomini e alle donne del nostro tempo con una forza straordinaria. La sua testimonianza supera i confini della religione per diventare patrimonio universale di pace, fraternità, solidarietà, rispetto del creato e attenzione agli ultimi. Con questa rassegna vogliamo offrire alla comunità occasioni di incontro, approfondimento e crescita culturale, coinvolgendo giovani, famiglie, scuole, associazioni e istituzioni in un grande cammino condiviso che accompagnerà Terrasini fino alla fine dell’anno».

«Siamo felici di ospitare e sostenere gli eventi organizzati dall’associazione che hanno una grande valenza culturale, sociale e soprattutto religiosa – afferma il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci –. Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi. Coinvolgeremo parrocchie, associazioni e realtà del territorio in una manifestazione di grande rilevanza che interessa non solo il nostro paese ma l’intero comprensorio. L’arrivo della reliquia di San Francesco rappresenta un momento particolarmente significativo per tutta la comunità».

L’obiettivo della rassegna è raccontare San Francesco non soltanto come santo, ma come figura capace ancora oggi di parlare alla società contemporanea, promuovendo valori universali e contribuendo a rafforzare il legame tra cultura, identità, partecipazione e comunità.





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