Palermo 25 maggio 2026 – La segretaria generale Flc Cgil nazionale Gianna Fracassi sarà a Palermo il 4 giugno all’incontro su “1946-2026: Rimuovere gli ostacoli è ancora il suo compito”, che si tiene alle 18 al circolo Arci Epyc, in via Pignatelli Aragona 42. L’incontro è organizzato da Arci Palermo, Palermo Pride, Istituto Gramsci siciliano e Flc Cgil Palermo, per discutere di quali contenuti e scopi dare alla cittadinanza repubblicana oggi, a 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana con il referendum del 2-3 giugno, che ha anche sancito il pieno ingresso della cittadinanza femminile nella vita politica del Paese. Interverranno Raffaella Bolini (vicepresidente nazionale Arci), Mariangela Di Gangi (consigliera comunale di Palermo), Gianna Fracassi (segreteria generale Flc Cgil), Giovanna Iacono (deputata della Repubblica). Con l’occasione si rifletterà anche sulla nascita vent’anni fa dell’Associazione omosessuale Articolo Tre Palermo, che è stata un circolo Arci e prendeva il nome dall’articolo della Costituzione che ancor oggi rappresenta un concentrato di antifascismo. L’incontro è in ricordo di tre soci fondatori dell’associazione, purtroppo scomparsi: Luigi Carollo, Salvatore Rizzuto Adelfio e Gino Campanella.





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