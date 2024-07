Si terrà sabato 6 luglio ad Augusta, in provincia di Siracusa, la seconda tappa di Roadmap24, il progetto pensato e organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, partito lo scorso maggio da Roma e che porterà la Federazione in tour per l’Italia con l’obiettivo di far conoscere gli impatti che questi settori hanno nella società e nella vita di tutti i giorni. Cinque tappe durante le quali verranno approfondite altrettante tematiche. Protagonista della meta siciliana sarà la sostenibilità che vedrà confrontarsi sul tavolo dei relatori diversi ospiti istituzionali.

Tra questi, il sindaco del Comune di Augusta, Giuseppe Di Mare; l’Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, Elena Pagana; il Presidente di Confindustria Sicilia, Gian Piero Reale; il Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Attilio Montalto; il Direttore Generale ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino. Ad aprire i lavori sarà la Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e de Fisici, Nausicaa Orlandi.

Tra i presenti, Giovanna Di Mauro – Presidente dell’Ordine Provinciale di Siracusa; Giuseppe Tringali – Coordinatore Commissione PNRR e Sviluppo Sostenibile FNCF; Martino Di Serio – Vicepresidente FNCF; Vincenzo Nicolì, Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia e coordinatore Commissione Alimenti FNCF; Gaetano Valastro, Presidente Ordine dei Chimici e dei Fisici di Catania e Ragusa; Giusy D’Amico, Vicepresidente Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Messina.

Luogo: Augusta

