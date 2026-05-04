Giorno mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso il Marina convention center del Molo trapezoidale, a Palermo, con la moderazione dei giornalisti Cristina Arcuri e Giuseppe Rizzuto, si svolgerà l’evento “ITS & giovani”, organizzato dall’ITS Academy Sicani. Saranno presenti gli studenti che frequentano i percorsi di istruzione post diploma presso le sedi di Palermo, Cammarata, Corleone, Menfi, Sciacca, Santa Margherita.

Ospite speciale dell’evento sarà il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti che interverrà sul tema “Giovani e lavoro: educare al futuro nell’era dell’incertezza”.





“Sarà l’occasione per offrire agli studenti una prospettiva filosofica e culturale – sottolinea il presidente dell’ITS Academy Sicani, Ciro Costa – capace di ampliare lo sguardo sul valore del territorio, della cultura e del lavoro”.

All’iniziativa parteciperanno duecento studenti dell’ITS Academy Sicani, rappresentanti delle istituzioni, dell’università, del mondo dell’impresa e del marketing (Premiati Oleifici Barbera, Siriac, F.lli Contorno, Aqua Vera, CDS, Coldiretti, Marketers) e del settore bancario (Crédit Agricole Italia).

Luogo: MOLO TRAPEZOIDALE, PIAZZA MARINA YACHTING, PALERMO, SICILIA

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