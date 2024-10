Continua il tour di presentazioni del libro di Marco Occhipinti, “SFIZI.DI.POSTA. La storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia”, edito a ottobre 2023 da Cosmo Iannone Editore di Isernia e che ad aprile 2024 è giunto alla seconda edizione.

Il volume è già stato presentato in TV a GEO su Rai 3, al TGR Puglia, a Cusano Italia TV e a Radio Canale Italia; dal vivo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, al VI Festival Internazionale della Public History a Lecce, al Circolo Unione di Lucera, al Comune di Sommacampagna, alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Più Libri Più Liberi” di Roma, al Museo di Storia naturale di Foggia, all’Archivio di Stato di Isernia, alla rassegna letteraria Librante di Brindisi, alla Biblioteca D’Addosio di Capurso, alla Biblioteca Sgambati di Bovino, al Bophilex di Bologna, ai Rotary Club di Mantova e Roma Quirinale, al Lions Club Filatelico Italiano, all’UPTER Università Popolare della Terza Età di Roma, alle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, all’ex convento degli Agostiniani di Lecce, e in diverse altre occasioni.

Molto stretta e proficua la collaborazione con Poste Italiane che ha già messo a disposizione dello scrittore per la presentazione del volume gli Spazi Filatelia di Torino, Napoli, Milano, Verona e Trieste (Genova, Firenze e Roma saranno i prossimi).

Nuovo appuntamento in terra di Sicilia, quindi, sarà quello organizzato dall’Archeoclub d’Italia – Sede di Lentini “A. Sgalambro” a Lentini (SR). L’incontro è fissato per giovedì 7 novembre 2024 alle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale di via Aspromonte 5 (di fronte alla Biblioteca Comunale “Riccardo da Lentini”).

A portare i saluti dell’Archeoclub di Lentini e a introdurre la serata sarà il prof. Delfo Inserra, presidente del sodalizio lentinese. A dialogare con l’autore durante la presentazione del volume sarà il prof. Pippo Cosentino, Consigliere Rappresentante Regionale della sede regionale dell’Archeoclub Sicilia. Al termine della presentazione l’autore sarà disponibile per il firmacopie dei volumi.

Durante la presentazione, oltre che del libro e delle storie in esso narrate, si racconteranno inoltre ‘sfizi’ relativi al Barone Beneventano della Corte di Lentini, a una promessa di matrimonio da mantenere solo se il giovane lentinese è di “buona famiglia”, a uno sfratto, alla vendita di uno “sceccu”, a una bimbetta che nel 1945 aveva 15 anni e da Siracusa scriveva alla zia a Sortino (legata a quest’ultimo ‘sfizio’ vi sarà durante la serata un’incredibile sorpresa).

Il libro, a firma di Marco Occhipinti, nasce dall’esperienza maturata dal 2018 con l’omonimo blog sul web e su Facebook dove conta oltre 25.000 follower e dove sono stati pubblicati ad oggi circa 400 ‘sfizi’. Il volume, in 216 pagine, raccoglie 30 ‘sfizi’ inediti che coprono un arco temporale di circa 130 anni del nostro Paese, dal 1820 al 1949.

Gli ‘sfizi’ sono storie snelle, contenute, immediate, e soprattutto curiose, divertenti, intriganti. Aneddoti raccontati utilizzando lettere, cartoline, telegrammi e altri documenti postali, osservandone affrancature, bolli, censura, indagandone i vari mondi sottesi. In una sequenza di documenti ordinati temporalmente incontriamo beghe di paese, matrimoni di una volta, catastrofi naturali, la tragedia di due guerre, Silvio Pellico, Umberto Nobile, Cesare Pavese.

Al volume ha collaborato la grafologa e criminologa Mirka Mantoan che ha approfondito gli aspetti grafologici del testo corsivo di alcuni scritti sì da tracciare il profilo caratteriale dei protagonisti, mentre l’introduzione storica è curata da Bruno Crevato-Selvaggi, direttore dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” di Prato. La premessa è firmata dal noto attore teatrale e collezionista Gianfranco Jannuzzo.





Breve bio dell’autore, Marco Occhipinti

Di origini siciliane (mamma di Lentini, papà di Ragusa), vive a Lucera, sposato, con due figlie. È geologo, responsabile per l’Italia per il marketplace del collezionismo Delcampe, presidente del CIFT Centro Italiano Filatelia Tematica, membro della Royal Philatelic Society of London, filatelista da oltre quarant’anni.

Come collezionista ha realizzato ed esposto a concorso in Italia e nel mondo decine di collezioni, conseguendo più volte una medaglia d’oro e vincendo il titolo di Campione Italiano di Filatelia Tematica.

È autore o coautore di diverse pubblicazioni filateliche (Expo 2015 Progetto Sostenibilità, PLEF 2015; Le carte punteggiate ad uso dei ciechi, AISP 2021), ha scritto articoli e monografie per tutte le riviste filateliche pubblicate negli ultimi 20-30 anni. Relatore in convegni e incontri organizzati da soggetti privati e istituzionali, curatore di mostre filateliche, diverse sono le sue presenze in Rai nell’ambito della nota trasmissione GEO.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in associazioni filateliche e in federazione, sia come commissario che come giurato; è delegato federale italiano presso la FIP (Fédération Internationale de Philatélie) per la Open Philately.

É ideatore e curatore del blog Sfizi.Di.Posta.





Luogo: Centro Polifunzionale (di fronte alla Biblioteca Comunale “Riccardo da Lentini”), Via Aspromonte, 5, LENTINI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.