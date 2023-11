Your browser does not support the video element.

“Per me fare politica significa mostrare in modo concreto quanto una comunità possa crescere: l’attenzione dev’essere tutta rivolta al bene della collettività, non ci dev’essere spazio per tornaconti personali.” Queste le parole del deputato regionale FdI Carlo Auteri che domenica a Sortino ha fatto un bilancio sulla propria attività parlamentare a quasi un anno dall’insediamento. Nel parlare degli obiettivi che ha raggiunto assieme al gruppo parlamentare ricorda, infatti, che sono passati solo nove mesi dal 19 gennaio, giorno in cui è stato investito della carica.

In quest’arco di tempo, il parlamentare ha speso le proprie energie in diverse cause: innanzitutto, il potenziamento del sistema anti incendi. Per ampliare la copertura della provincia, Auteri ha presentato un disegno di legge per incrementare l’attività del Corpo forestale, portando le giornate di lavoro a 151 per tutti gli operatori senza privilegiare categorie: “se si vogliono ottenere dei risultati, bisogna mettere da parte i propri interessi e pensare a quello della comunità”. A proposito di rischio incendi, il deputato Ars si è dedicato anche al sito di Pantalica e alla mancata manutenzione di una riserva naturale di fondamentale importanza per il turismo della provincia.

Tra i traguardi raggiunti c’è anche la questione del polo industriale di Priolo: 10mila posti di lavoro protetti grazie al ministro Urso e alla cooperazione con il deputato alla Camera Luca Cannata che, mostrando un serio interesse verso le problematiche di Isab Lukoil in un momento drammatico come quello del conflitto tra Russia e Ucraina, hanno tutelato l’occupazione degli operai.

Tanti progetti ancora in cantiere, tanti interventi da realizzare ad Augusta e Portopalo, comuni che hanno cambiato volto con l’amministrazione di FdI, ma anche a Buscemi e Avola. Anche Siracusa, con il suo potenziale turistico da valorizzare, è al centro dell’attenzione della politica di Auteri, nonostante l’amministrazione sia in contrapposizione con il partito: “non si guarda il colore politico, ma l’interesse della città e della provincia – sottolinea Auteri -. Bisogna lavorare insieme per il bene collettivo, questi sono i presupposti fondamentali per fare politica. Bisogna cambiare l’approccio: rispetto, onestà intellettuale e promesse realizzabili dovrebbero essere i criteri che guidano i politici. Questi sono i valori del nostro partito.”

Avviandosi verso la conclusione dell’incontro, il parlamentare FdI ha mostrato la propria apertura nei confronti del sindaco di Sortino, dicendosi disposto al confronto e a un lavoro in sinergia per il bene e lo sviluppo della città. La gratitudine verso chi ha partecipato all’evento (il commissario provinciale, i sindaci di Augusta, Buscemi e Portopalo) e verso chi continua ogni giorno a credere nei suoi progetti è tanta, per cui la promessa che Auteri fa è di portare avanti a testa alta, con la massima onestà e correttezza nei confronti degli elettori, la propria missione: ridare dignità alla provincia, rispettando il territorio e lavorando per il bene comune.

Luogo: Sortino

