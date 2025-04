Il borgo medievale di Giuliana celebra uno dei suoi “figli” più illustri. Sabato 19 aprile alle 16, nel Castello di Federico II, sarà conferita la cittadinanza onoraria a Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio e figura di spicco del giornalismo italiano. Nato a Palermo nel 1982, Cerasa ha legami profondi con Giuliana grazie alla madre, Anna Maria Rizzuto, maestra amatissima del paese, ricordata per la capacità di valorizzare i talenti dei suoi alunni. Il piccolo Claudio trascorreva a Giuliana le estati e le festività natalizie con la nonna Vittoria, esplorando i vicoli del borgo che oggi lo accoglie con orgoglio.

Dopo il trasferimento a Roma e una laurea in Scienze della Comunicazione, Cerasa inizia la carriera collaborando con La Gazzetta dello Sport e Capital. Nel 2005 approda a Il Foglio, fondato da Giuliano Ferrara, dove scala i vertici della redazione fino a diventarne direttore nel 2015. La sua firma è oggi sinonimo di analisi politiche acute e uno stile editoriale anticonformista, che lo ha portato a sperimentare l’uso dell’Intelligenza artificiale per un inserto giornalistico di quattro pagine al giorno, un primato che ha alimentato il dibattito sul futuro dell’informazione. Oltre alla direzione del quotidiano, Cerasa collabora con media come Il Sole 24 Ore, GQ e Wired, e presenze fisse in programmi televisivi e radiofonici come Porta a Porta, Le Invasioni Barbariche e Decanter.

Il conferimento della cittadinanza onoraria sarà anche l’occasione per rendere omaggio alla famiglia del giornalista. Al termine della cerimonia, dopo una rievocazione teatrale in abiti medievali, verrà presentato “Sipario Siciliano” (Aragno Editore), opera del padre Giuseppe Cerasa, storico giornalista di Repubblica e direttore delle celebri Guide. Il libro è un viaggio nella Sicilia degli ultimi 70 anni, tra memorie intime e ritratti sociali: dalle stradine di Giuliana ai mercati caotici di Palermo, dalle tradizioni religiose alle contraddizioni di un’isola “benedetta e maledetta”.

“Siamo molto onorati di conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Cerasa e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad essere presente a Giuliana – afferma il sindaco Francesco Scarpinato – . Il riconoscimento ad una personalità così illustre del giornalismo italiano rende fiera tutta la comunità giulianese che ha visto crescere il piccolo Claudio tra le viuzze del borgo. Poter parlare di persona, nel nostro paese, con un innovatore del giornalismo è per noi motivo di orgoglio. Siamo certi che la collaborazione già in atto con Cerasa sarà molto proficua anche per il futuro, per il bene e la crescita di Giuliana e dell’intero territorio”.

Il vicesindaco di Giuliana, Pietro Quartararo, sottolinea come l’evento sia il culmine di un percorso iniziato sette anni fa: “Abbiamo cercato di superare i nostri limiti, aprendoci a collaborazioni con personalità di alto profilo. Claudio Cerasa incarna l’equilibro tra innovazione e rispetto per le radici, valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. L’idea della cittadinanza onoraria e la presentazione del libro si pongono al culmine di questo percorso che guarda con orgoglio alla crescita ed allo sviluppo della nostra piccola cittadina, sia da un punto di vista culturale che turistico”.

Tra i progetti futuri spiccano la terza edizione del Giuliana Jazz Festival, che si svolgerà il prossimo agosto, con artisti internazionali, e una masterclass di pianoforte nel castello. A questi si aggiungono l’inaugurazione del Museo multimediale – finanziato dal Gal Sicani – e del Caffè letterario, dove verranno esposte foto d’epoca e opere di artisti locali. Apriranno anche una biblioteca comunale e uno spazio coworking con tecnologie all’avanguardia, pensati per attirare giovani e professionisti da tutto il mondo.



Luogo: Castello di Federico II, GIULIANA, PALERMO, SICILIA

