La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group dedica una stanza della propria Scuo-la Popolare di Musica presso la sede dello Spasimo al compianto Vincenzo Palermo. L’evento av-verrà oggi, 10 aprile alle ore 18.00, alla presenza del presidente della Fondazione del Brass Group, Maestro Ignazio Garsia, al direttore della Scuola di Musica Popolare, Maestro Vito Giordano, la sorella di Vincenzo Palermo, la Signora Teresa Palermo.

Inoltre, all’interno della stessa Scuola verranno custoditi strumenti di Vincenzo Palermo, usati nella sua scuola di samba, il Fala Brasil di Palermo, compreso la sua chitarra classica.

Vincenzo Palermo, chitarrista e compositore, innamorato da sempre del Paese sudamericano, ha portato a Palermo tutte le suggestioni e le esperienze che nei suoi viaggi ha raccolto. Sua la scuola di samba che ha sfornato i giovani talenti della città. Quando pizzicava le corde della chitarra, il suo pubblico chiudeva gli occhi e veniva trasportato in un altro emisfero. Perché la bellezza del panora-ma musicale del Brasile è stata la sua musa ispiratrice, filo conduttore di una vita dedicata alla mu-sica. Si è spento a 65 anni Vincenzo Palermo, compositore e musicista, direttore e anima dell’associazione culturale Fala Brasil.

Un’icona del mondo musicale palermitano. All’orizzonte della sua vita professionale sempre il Bra-sile. Molti, infatti, i viaggi di Palermo verso quel paese tropicale capace di animare e ispirare la sua musica dopo anni di militanza nel rock sinfonico degli anni ’70. La sua carriera inizia nel 1977. Qualche anno dopo, con Lea Costa, inizia a raccontare la saudade brasiliana attraverso uno spartito. Nasce un disco, che sarà promosso attraverso una serie di concerti organizzati dal Brass Group di Palermo.

È nel 1989 che, però, fonda l’associazione culturale Fala Brasil con l’obiettivo di divulgare e rac-contare ai palermitani l’arte e la cultura brasiliana. Per questo è sempre su un aereo, pronto ad anda-re in Brasile tutte le volte che può. Al ritorno da uno dei suoi viaggi, fonda una band composta da 15 elementi interamente autoprodotta con musicisti brasiliani provenienti da ogni zona del paese dell’America latina, da Rio a Fortaleza. È lui a scoprire in quell’occasione la cantante Ana Flora, una delle più celebri voci a livello europeo. Alla fine degli anni ‘90 il suo primo cd da solista dal ti-tolo “Muito obrigado”, un album che diventa sintesi di un’esperienza legata all’esplorazione della musica brasiliana lunga un ventennio. È sempre in quegli anni che fonda la scuola di samba palermi-tana Fala Brasil. Un’accademia, unica in tutto il meridione, all’interno della quale si formano per-cussionisti di ogni genere, pronti a rappresentare Palermo durante eventi artistici nazionali. Infine, il suo secondo lavoro discografico dal titolo “Tribal” che, oltre a musiche inedite, contiene anche un brano realizzato con la vocalist carioca Cristina Dias, e una hit amata dal mondo della notte.

