Palermo 6 febbraio 2025 – Prende il via il 13 febbraio il caffè letterario “La forza delle parole”, con sette incontri già in calendario per una rassegna che propone un confronto tra abilità diverse attraverso la letteratura.



Scrittori e scrittrici con diverse abilità si uniranno attraverso la letteratura in un dialogo che farà riflettere sul potere della parola di connetterci e di rompere le barriere. Il caffé letterario si terrà presso la sede di Arci Porco Rosso di piazza Casa Professa.



‘iniziativa è organizzata dal dipartimento Politiche per le Disabilità della Camera del Lavoro di Palermo, Spi Cgil Palermo, ADV Associazione Disabili Visivi e Disability Pride Palermo.



La prima edizione della rassegna si concluderà il 10 aprile. Gli incontri inizieranno alle 16.30.



“L’obiettivo che ci prefiggiamo – dicono Cgil Palermo, Spi Cgil Palermo, associazione Disabili visivi e Disability Pride – attraverso il confronto creativo con persone che vivono la disabilità, è quello di cambiare il pregiudizio con il quale le si guarda. Occorre un cambiamento culturale, in cui la disabilità non venga vista come una malattia, una mancanza, ma come uno stato che caratterizza sicuramente la vita del portatore ma che non toglie niente alla sua soggettività e alla sua voglia di vivere come tutti gli altri”.



Scrivere una storia diversa è possibile: è quello che hanno fatto autori e autrici dei libri che saranno presentati, mostrando il coraggio e la voglia di abbattere stereotipi e barriere che “impediscono di sentirci tutti e tutte uguali”.



“La cultura, la lettura, la parola, l’esempio – spiegano gli organizzatori – in questo processo di consapevolezza sono strumenti necessari, fondamentali. Saranno presenti autrici ed autori che offriranno al pubblico un’esperienza coinvolgente e punti di vista originali”.



La prima giornata, il 13 febbraio, si aprirà con l’autobiografia di Alberto Bilardo “Aldilà delle nuvole”. Seguiranno il 20 febbraio le poesie del professore Pippo Scaccia “A due ali dal cielo” .



Il 6 marzo sarà protagonista il dottor Giovanni Cupidi, con la sua ultima opera “Le stelle brillano per tutti” mentre il professore Peppino Rè il 13 marzo presenterà “Durante” le poesie di una vita. Chiude il mese il 27 marzo la dottoressa Benedetta Russo che presenterà “Storia di una signora”.



Il 4 aprile, la scrittrice Monica Saia ci guiderà alla scoperta della sua opera “Sotto il segno della farfalla” e il 10 aprile concluderà la rassegna Calogero Audino con “un Viaggio parallelo” che parlerà di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.



“La forza delle parole – aggiungono gli organizzatori – è un’occasione per immergersi nella letteratura e nella sua capacità di unire abilità diverse e comunicare emozioni e pensieri, convinti che c’è ancora molto da fare per abbattere le barriere dello stigma”.







