“Le temperature elevate fino a novembre stanno

mettendo in ginocchio il nostro comparto abbigliamento, calzature ed accessori” –

queste le parole della Presidente di Federazione Moda Italia Siracusa, associazione

aderente alla Confcommercio provinciale, Angela Tarascio.

“Molti colleghi hanno definito i contorni di questa riduzione dei consumi come una

calamità naturale giacché legati al caldo anomalo che insiste sulla nostra regione

disincentivando gli acquisti autunnali – spiega la Tarascio – e mettendo a dura

prova i negozianti di abbigliamento”.

Servono nuovi stimoli ai consumi e accordi economici che non danneggino i

commercianti chiamati a procedere comunque con i pagamenti della merce

invernale acquistata, e già nei negozi da agosto, senza però aver incassato ancora

nulla. La crisi economica generale e le vetrine con in mostra le nuove collezioni

autunno-inverno osservate da possibili clienti in maniche corte bloccano le scelte di

consumo con risultati devastanti per il commercio al dettaglio. I negozianti che

devono affrontare mutui e fitti, spese del personale, rincari dei consumi con vendite

ridotte al minimo necessitano di nuove proposte e nuove soluzioni.

“Se non individuiamo nuove strade – continua la Tarascio – registreremo un danno

economico difficilmente recuperabile nel corso della stagione; serve ora l'intervento

delle istituzioni governative per favorire, ad esempio, un calo dei costi di locazione

con delle misure specifiche per la categoria o intervenendo sulla riduzione dell'iva

sugli articoli moda o auspicando la promozione di incentivi al consumo e

promuovere degli accordi di filiera con i fornitori per prorogare le scadenze dei

pagamenti annuali”

Non mancano quindi le proposte lanciate dai commercianti del comparto per

scongiurare il rischio di chiusura delle tante aziende che mantengono in vita il

nostro territorio.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.