CALTAGIRONE. Il caltagironese Massimo Pettinato, 59 anni, è stato nominato Vice Coordinatore politico dell’UDC di Caltagirone e del Calatino Sud–Simeto. Affiancherà il Coordinatore Claudio Tasca.

Come si legge nella comunicazione a lui inviata dal Coordinatore politico regionale UDC Sicilia, On. Decio Terrana, la nomina è arrivata “su indicazione del Segretario nazionale, On. Lorenzo Cesa, riconoscendo le competenze umane” di Pettinato, così come quelle di Tasca, avendo avuto modo di “apprezzare il suo impegno al servizio del Partito e dei suoi principi ispiratori”.

Il compito che avrà Massimo Pettinato, così come Claudio Tasca, sarà quello di “coordinare le iniziative politiche dell’UDC e la sua organizzazione territoriale”, ” con l’On. Decio Terrana il quale gli augura “un proficuo lavoro, affinchè i principi del Partito politico possano essere sempre più presenti. Sono sicuro – aggiunge l’onorevole Terrana – che si lavorerà in grande sinergia, per promuovere valide politiche mirate a fare cresce il territorio calatino”.

Anche il Segretario nazionale dell’UDC, l’On. Lorenzo Cesa, esprime la propria “soddisfazione per la presenza di Massimo Pettinato e dell’UDC in un territorio, come quello di Caltagirone, che ha dato i natali allo statista caltagironese Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano”.

A tal proposito, Claudio Tasca dichiara: “E’ un ruolo di grande responsabilità quello affidato a Massimo Pettinato, certi che con il suo impegno, attraverso l’ascolto e il dialogo, sarà quello di individuare insieme a me esperienze e competenze nelle singole città calatine, individuando tutti quei cittadini che siano reali interpreti delle esigenze del territorio e disponibili a scommettersi per il futuro del nostro territorio e della nostra Sicilia, considerato che il nostro progetto politico ha già suscitato grande interesse. E questo è un buon segno”.

Il neo Vice Coordinatore politico dell’UDC calatino, Massimo Pettinato: “Sono felice e soddisfatto di poter dare il mio fattivo contributo, collaborando peraltro con Claudio Tasca e con quanti hanno a cuore l’UDC e il territorio calatino. Ringrazio tutti, soprattutto l’on. Decio Terrana, per la fiducia riposta in me.”





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.