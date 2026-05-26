Il Cammino del Verismo continua a crescere e ad ampliare la propria rete territoriale. Dopo l’adesione di Militello in Val di Catania, anche il Comune di Monterosso Almo entra a far parte del percorso eco-culturale promosso nell’ambito del Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana – I luoghi del Verismo, rafforzando ulteriormente un progetto che mette al centro letteratura, paesaggio, memoria, comunità e sviluppo sostenibile.

Con l’ingresso di Militello in Val di Catania e di Monterosso Almo, il tracciato del Cammino del Verismo arriva a sfiorare i 70 chilometri, estendendo la propria dimensione territoriale e aprendo nuove prospettive di valorizzazione culturale, turistica e ambientale della Sicilia interna.

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un itinerario lento, identitario e partecipato, capace di collegare i luoghi legati alla cultura verista e alla grande tradizione letteraria siciliana, attraversando borghi, paesaggi rurali, centri storici, memorie locali e patrimoni materiali e immateriali.

L’adesione di Monterosso Almo rappresenta un ulteriore passaggio significativo nella costruzione di una rete ampia e condivisa, che guarda al territorio non solo come scenario, ma come protagonista di un racconto collettivo fatto di storia, cultura, natura e comunità.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’adesione del Comune di Monterosso Almo al Cammino del Verismo», dichiara il Sindaco Salvatore Pagano. «Si tratta di un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio territoriale, culturale e paesaggistico, inserendolo all’interno di un percorso di qualità che unisce borghi, comunità e identità. Questa adesione conferma anche il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale per promuovere Monterosso Almo in una prospettiva di sviluppo sostenibile, turismo lento e valorizzazione delle risorse locali».

Sulla stessa linea l’Assessore Paolo Amato, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: «Entrare a far parte del Cammino del Verismo significa rafforzare la presenza di Monterosso Almo in una rete culturale e turistica di grande interesse, capace di mettere in relazione territori diversi ma accomunati da una forte identità. È un passo che contribuisce a dare maggiore visibilità al nostro paese e al lavoro che l’Amministrazione sta conducendo per promuovere il patrimonio storico, ambientale e umano della comunità».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro, che evidenzia il valore della collaborazione tra i Comuni coinvolti: «L’adesione di Monterosso Almo rappresenta un nuovo tassello nella crescita del Cammino del Verismo. Questo progetto dimostra come la cooperazione tra territori possa generare percorsi culturali e turistici capaci di valorizzare le identità locali e costruire nuove opportunità per le comunità».

Il Cammino del Verismo si configura come un’esperienza di viaggio lento e consapevole attraverso la Sicilia orientale e interna, alla scoperta dei paesaggi, delle relazioni sociali, del lavoro, della memoria e delle identità che hanno alimentato l’immaginario letterario di Giovanni Verga e Luigi Capuana.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso del Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana, promosso e gestito dal Centro Studi C.E.S.T.A., con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra istituzioni, comunità locali, operatori culturali e turistici, scuole, associazioni e realtà del territorio.

Con l’adesione di Monterosso Almo, il Cammino del Verismo compie un ulteriore passo verso la definizione di un sistema territoriale sempre più ampio e condiviso, capace di valorizzare i luoghi del Verismo e della Sicilia interna come risorsa viva per lo sviluppo culturale, turistico e sociale delle comunità coinvolte.

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