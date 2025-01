Avviato a dicembre scorso a Roma e portato in più piazze italiane, il ciclo di seminari dal titolo “Trasformare il rischio in opportunità: dal cantiere ai luoghi di lavoro” tenuti dall’Ingegner Gianluca Giagni e liberamente ispirati ai contenuti dal suo ultimo libro “Sine cura. Trasformare il rischio in opportunità” (Editore VivereIn) farà tappa anche in Sicilia.

Docente universitario, oltre che membro del Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dove coordina il progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola” da lui ideato nel 2019, Gianluca Giagni replicherà infatti lo stesso format presso gli Ordini professionali di Ragusa il 28 gennaio e Siracusa il 29 gennaio.



Il seminario approfondisce l’importanza di affrontare e gestire il rischio in modo proattivo.

Durante la sessione formativa, si esploreranno le molteplici dimensioni del rischio, evidenziando come non dover essere percepito semplicemente come una minaccia da evitare, ma – piuttosto – come un’opportunità da cogliere.

Attraverso l’analisi di casi studio e l’illustrazione di esperienze pratiche in ambito cantiere e ambienti di lavoro, i partecipanti impareranno strategie efficaci per identificare, valutare e ottimizzare le incertezze nel loro contesto professionale.

Saranno presentati strumenti pratici che consentiranno di convertire le sfide in vantaggi competitivi, alimentando una mentalità resiliente e orientata al futuro in ogni ambiente di lavoro.





Entrambi i seminari sono gratuiti e validi per 04 ore ai fini dell’aggiornamento professionale per Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione e per R.S.P.P. Qui di seguito i dettagli:



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Martedì 28 Gennaio 2025 – ore: 14:30 – 19:00

Auditorium Avis Saro Digrandi a Ragusa

Termine per l’iscrizione: 27/01/2025 ore 17:30

https://www.ordineingegneri.rg.it/308/dettagli-evento.html?id_evento=360



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Mercoledì 29 Gennaio 2025 – ore 15,00 – 19,00

Sala Conferenze Ordine degli Ingegneri

Via Arsenale n.44/D Siracusa

https://www.ordingsr.it/seminario-di-aggiornamento-professionale-dal-titolo-trasformare-il-rischio-in-opportunita-dal-cantiere-ai-luoghi-di-lavoro-sala-conferenze-ordine-ingegneri-siracusa-mercoledi-29-gennaio-2025/



