Il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura -parteciperà alla “Festa dei sapori madoniti d’autunno”, giunta alla XVI edizione, in programma dal 25 al 27 ottobre a Petralia Sottana, con il convegno “Madonie gastronomiche”, previsto sabato 26 alle ore 17,30, in Piazzetta Municipio. L’evento è organizzato dal comune di Petralia Sottana in collaborazione con il progetto Natura Mediterranea, Co.Ri.Bi.A e Asfo Petralie. L’appuntamento sarà occasione di confronto fra i produttori locali di prodotti madoniti, depositari di tecniche di cultura secolari, e gli esperti impegnati nel progetto del Co.Ri.Bi.A. “Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari siciliani. Tradizione, innovazione e sicurezza alimentare”. Sarà presente il vice presidente del Co.Ri.Bi.A. Liliana Paola Castelli.

I lavori saranno aperti dall’intervento di Vincenzo Russo del Centro di Ricerca di Neuromarketing “Behavior and Brain Lab IULM su “Sicilia Regione Gastronomica 2025”.

A portare i saluti istituzionali saranno il sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito, il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il vicepresidente del Co.Ri.Bi.A. Castelli, Pietro Puleo vice sindaco di Petralia Soprana referente Asfo Petralie, Pietro Pecoraro dirigente dell’IIS “Pietro Domina”, Sergio Castrogiovanni il presidente ABIES APSSD.

La ricercatrice del Co.Ri.Bi.A Maria Elena Ristuccia esporrà alcune ricerche condotte dal consorzio che riguardano le eccellenze agroalimentari siciliane. Modererà Francesca Cerami del Co.Ri.Bi.A. Interverranno anche: Francesco Ippolito, Madonie Travel Service; Luca Li Vecchi, Cooperativa sociale Verbumcaudo; Gandolfo Filippone, Azienda agricola Gandolfo Filippone; Francesco Faraci, Fattoria Faraci; Riccardo Termini, Caseificio Petra; Vincenzo David, Asfo Petralie, Angelo Conti, sindaco di Valledolmo.

“Il nostro progetto – ha spiegato il vicepresidente del Co.Ri.Bi.A Castelli – ha lo scopo di sostenere la qualità e la tipicità delle nostre produzioni agricole anche in vista del riconoscimento della Sicilia come Regione Europea della Gastronomia per il 2025, un’opportunità unica di sviluppo per il nostro territorio e turismo”.





