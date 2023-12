Il Generale di Divisione Giuseppe SPINA, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha

incontrato i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa per portare i propri auguri a

tutti i Carabinieri della provincia, in vista delle prossime festività natalizie.

A ricevere l’Alto Ufficiale, il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele BARECCHIA, gli

Ufficiali, i Comandanti di Tenenza e di Stazione, una rappresentanza dei militari della provincia, i

delegati Co.BA.R. ed i colleghi in congedo dell’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri).

Il Generale SPINA, dopo aver ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso, ha

elogiato i militari che si sono distinti nelle recenti attività che hanno permesso di disarticolare le

organizzazioni criminali finalizzate al traffico di stupefacenti a Siracusa e Augusta.

L’Alto Ufficiale si è soffermato sull’importante ruolo delle famiglie dei militari, vero punto di

riferimento e sostegno fondamentale per i militari chiamati ad affrontare i difficili compiti a loro

devoluti.

Al termine dell’incontro, il Generale SPINA si è intrattenuto con i suoi Carabinieri per un brindisi

augurale.

