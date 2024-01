Pubblicato dal Comune di Canicattini Bagni con determina n. 78 del 23 gennaio 2024 a firma della Dirigente dei Servizi Finanziari, Rag, Daniela Laura Magliocco, il nuovo Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024-2027, che verranno scelti, nel corso di apposita seduta del Consiglio Comunale, mediante estrazione a sorte tra i professionisti in regola con i requisiti richiesti.

I candidati dovranno presentare la domanda in busta chiusa, corredata dalla documentazione richiesta e secondo lo schema allegato all’Avviso, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08/03/2024, tramite PEC all’indirizzo ufficioragioneria.canicattinibagni@pec.it; o consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Canicattini Bagni in via Venti Settembre, 42; o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Canicattini Bagni Via Venti Settembre, 42 – 96010 Canicattini Bagni (SR).

I requisiti e le altre informazioni relative alle modalità di presentazione delle candidature sono contenute nell’Avviso pubblico, reperibile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Canicattini Bagni all’indirizzo www.comunedicanicattinibagni.it su “Amministrazione Trasparente” (Bandi di Concorso) e nelle sezioni “Avvisi e Domande” e “Servizi Finanziari”, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione Siciliana.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Finanziario dell’Ente, Rag. Daniela Laura Magliocco, alla quale potranno essere richieste ulteriori informazioni sull’Avviso, al numero telefonico 0931540203 o tramite email all’indirizzo ragioneria@comune.canicattinibagni.sr.it

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

