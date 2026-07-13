Il Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia (FCS) esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la scomparsa del proprio Vice-Presidente Vicario, Ninni Panzera, figura di straordinario valore umano e culturale che ha dedicato la propria vita alla promozione del cinema, dell’arte e della cultura in Sicilia.

Con la sua competenza, il suo entusiasmo e la sua instancabile capacità di creare relazioni, Ninni Panzera ha rappresentato un punto di riferimento per il Coordinamento, contribuendo con passione alla crescita della rete dei festival cinematografici siciliani e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Isola. La sua visione, sempre orientata al dialogo, alla collaborazione e al sostegno delle iniziative culturali, ha lasciato un segno profondo in quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.





Il Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia perde oggi non soltanto un dirigente autorevole, ma soprattutto un amico, un uomo di grande sensibilità e generosità, capace di trasmettere fiducia, entusiasmo e amore per la cultura come strumento di crescita collettiva.

Il Presidente Cateno Piazza ha voluto ricordarlo con queste parole:

“Con la scomparsa di Ninni Panzera perdiamo una figura fondamentale per il nostro Coordinamento e per l’intero mondo dei festival siciliani. Ninni ha saputo unire competenza, passione e umanità come pochi altri, lasciando a tutti noi un esempio prezioso di dedizione alla cultura e al cinema. Il suo impegno, la sua visione e la sua capacità di costruire ponti tra persone e realtà diverse resteranno per sempre parte della nostra storia. A nome mio personale e di tutto il Coordinamento, esprimo la più sentita vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene.”



In questo momento di grande tristezza, il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i festival aderenti al FCS si stringono con affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendone il dolore. Ci stringiamo inoltre al cordoglio dello staff del Messina Opera Film Festival, con cui Ninni Panzera ha condiviso impegno, passione e importanti momenti di lavoro e di crescita culturale.





Il suo esempio, il suo impegno e il suo sorriso continueranno ad accompagnare il percorso del Coordinamento e dell’intera comunità cinematografica siciliana, che saprà custodirne la memoria trasformandola in stimolo per proseguire il lavoro che tanto aveva a cuore.

Alla memoria di Ninni Panzera va il più sentito e riconoscente omaggio del Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia.



I soci di FCS

Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival | Bagheria (PA)

Belpasso Film Fest | Belpasso (CT)

Catania Film Fest | Catania

Corti in Cortile | Catania

Corto di Sera | Itala (ME)

Documentaria – Festival del Cinema Documentario| Noto (Sr)

Efebo D’Oro – Film Festival | Palermo, Agrigento

Festival del Film per Ragazzi | Giardini Naxos (ME)

Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico | Licodia Eubea (CT)

Fotogramma D’Oro | Messina

Horcynus Festival | Messina

Il cineclub dei piccoli | Messina

Magma – Mostra di cinema breve | Acireale (CT)

Marefestival Salina Premio Troisi | Salina (ME)

Marzamemi Cinefest | Marzamemi (SR)

Messina Opera Film Festival | Messina

Milazzo Film Festival | Milazzo (ME)

Ortigia Film Festival | Siracusa

Rassegna Itinerante di Cinema d’Autore | Itinerante

Salina Doc Fest | Salina (ME)

SiciliAmbiente Film Festival | San Vito Lo Capo (TP)

Sicilia Queer filmfest | Palermo

SicilyMovie Festival del Cinema di Agrigento | Agrigento

Sole Luna Doc Film Festival| Palermo

Sorsi Corti | Palermo

State aKorti – Festival del cortometraggio umoristico | Viagrande (CT)

Un Mare di Cinema – Eolie in Video | Lipari (ME)

Versi di Luce – Festival di Cinema e Poesia | Modica (RG), Gela (CL)

Via dei corti – Festival indipendente di cinema breve | Gravina (CT)

Vision 2030 | Noto (SR)

Vittoria Peace Film Festival | Vittoria (RG)



Luogo: Messina Opera Film Festival, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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