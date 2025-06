Saranno presentate giovedì 26 giugno dalle ore 9,30 a Palazzo Comitini in via Maqueda a Palermo, le proposte per il futuro di Palermo e della città metropolitana della Cisl Palermo Trapani. Una giornata di dibattiti dal titolo “Il coraggio delle idee, le proposte della Cisl per partecipare insieme al futuro di Palermo e della città metropolitana”, attorno ai temi centrali nelle proposte del sindacato, che sarà introdotta dalla segretaria generale Federica Badami che presenterà cosi le proposte. Tre i panel con diversi protagonisti, istituzioni, politica, esperti di diversi settori, realtà sociali ed economiche, l’Università, l’Arcidiocesi di Palermo, responsabili dei gestori delle principali infrastrutture del territorio che verteranno attorno a tre grandi temi: “La città Si-cura, politiche sociali, abitative, ambientali ed educative per contrastare il degrado ed elevare la qualità della vita”, per il panel delle 10,30; “Il valore del potenziale inespresso. Turismo, cultura, ambiente e trasporti, la chiave per il rilancio dell’area metropolitana di Palermo” per quello delle 14,45; infine dalle 16,45 l’incontro sul tema “Legalità motore dello sviluppo economico. PNRR, Fondi UE, Infrastrutture e gestione dei beni confiscati, le sfide e le opportunità” (segue programma con tutti gli interventi previsti). I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco della città metropolitana Roberto Lagalla e a concludere la giornata, sarà il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana. “Dal disagio sociale in aumento, alla povertà, alla necessità che si rilancino davvero le politiche socio-sanitarie nel nostro territorio e quelle inclusive e abitative, che si realizzino le infrastrutture attese e si mettano in rete quelle esistenti, e la necessità che la legalità sia l’apripista di ogni progetto di rilancio della città metropolitana – spiega la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami -. Tutto questo e altro sarà al centro delle nostre proposte che condivideremo con i rappresentanti del mondo industriale e delle cooperative, le massime istituzioni cittadine, i consiglieri dell’area metropolitana di Palermo, l’Università e l’Arcidiocesi, perché siamo dell’idea che bisogna lavorare ‘insieme in sinergia’ per far si che tutto ciò che rende eccellente il nostro territorio sia da volano per l’economia e per superare questa difficile fase di crisi sociale che ci allarma ogni giorno di piu”.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Roberto Lagalla sindacato città Metropolitana di Palermo

Nicola Vernuccio direttore generale Area metropolitana di Palermo

Relazione introduttiva della segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami e presentazione proposte

Ore 10:30 – 13:00 – Panel 1

La città Si-cura, politiche sociali, abitative, ambientali ed educative per contrastare il degrado ed elevare la qualità della vita.

Intervengono:

– Cesare Arangio Presidente Confcooperative Palermo

– Ignazia Maria~Bartholini, Ordinaria di “Sociologia” e “Sociologia del pensiero femminile” presso l’Università di Palermo

– Domenica Calabrò, Assessore Comune di Palermo

– Angela Cerniglia Presidente ACR (Azione cattolica dei ragazzi)

– Dario Chinnici capogruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo”

– Fabrizio Ferrandelli, Assessore Comune di Palermo

– Massimo Midiri, Rettore Università degli Studi di Palermo

– Teresa Piccione vice Presidente consiglio comunale Palermo

– Francesco Quattrocchi, segretario generale Siulp Palermo

modera Angelo Scuderi giornalista

Light lunch

Ore 15 – 16:30 – Panel 2

Il valore del potenziale inespresso. Turismo, cultura, ambiente e trasporti, la chiave per il rilancio dell’area metropolitana di Palermo.

Intervengono:

– Pietro Alongi Assessore Comune Palermo

– Alessandro Anello assessore Comune Palermo

– Salvatore Burrafato, Presidente Gesap

– Giovanni Di Giacinto, Consigliere della Città Metropolitana di Palermo

– Rosario Lapunzina consigliere Città metropolitana Palermo

– Antonio Lo Coco, Presidente Unione industriali Confcommercio Palermo

– Luca Lupi, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

– Domenica Nucera, dirigente Dipartimento Sviluppo rurale e industriale e territoriale-Servizio XIV

– Salvatore Orlando Assessore Comune Palermo

modera Massimo Brizzi giornalista

Ore 16:45 – 18:30 – Panel 3

Legalità motore dello sviluppo economico. PNRR, Fondi UE, Infrastrutture e gestione dei beni confiscati, le sfide e le opportunità.

Intervengono:

– Virgilio Bellomo, Responsabile Coordinamento Legalità Cisl Sicilia

– Fabrizio Bignardelli, Direttore Sicindustria EEN-Palermo (Enterprise Europe Network)

– Vito Calvino, Questore di Palermo

– Antonello Cracolici, Presidente Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia

– Carla Monteleone vice presidente Cooperativa Sociale NOE

Salvatore Tosi, Dipartimento Scienze Umane CNR (presidente Gal e si occupa dei fondi aree interne)

Gaspare Vitrano, Presidente Commissione III – Attività Produttive

modera Manlio Viola, giornalista

Conclusioni della giornata del segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana





