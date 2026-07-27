Un prestigioso traguardo raggiunto dal Coro Polifonico Pontis Mariae di Partinico, che giovedì 30 luglio salirà sul palcoscenico della Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo, nell’ambito della grande Rassegna “Incontri Corali” organizzata dalla Fondazione Teatro Massimo in collaborazione con InChorus International Choral Federation, presieduta da Biagio D’Ugo e con la direzione del M° Enzo Marino.



La partecipazione del coro, diretto dal M°Tony Caronna e accompagnato al pianoforte dal M° Roberta Oliveri, rappresenta un’esperienza artistica e umana di grande valore, che premia anni di impegno nella promozione della musica corale e della cultura musicale. La rassegna, in programma da oggi 27 al 30 luglio, conclude la stagione estiva del Teatro Massimo con quattro giornate dedicate alla coralità, coinvolgendo laboratori, bande e 22 formazioni corali provenienti da diverse realtà italiane. Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, M° Marco Betta, ha sottolineato il significato dell’iniziativa affermando che «il Teatro è la casa di tutti», evidenziando come accogliere centinaia di coristi significhi ribadire che la musica è patrimonio condiviso e autentico strumento di crescita culturale e civile.





Anche il Sindaco di Palermo ha evidenziato il valore dell’evento come occasione di incontro e coesione sociale, mentre l’Assessore alle Politiche Sociali Mimma Calabrò ha ricordato come il progetto rappresenti un concreto esempio di inclusione, partecipazione e valorizzazione delle diverse realtà del territorio attraverso la musica.

A concludere la Rassegna Corale sarà il concerto intitolato “Soglie”, che vedrà esibirsi giovedì 30 luglio alle ore 21:00 cinque formazioni corali d’eccellenza selezionate da InChorus: il Coro Polifonico Pontis Mariae di Partinico, il Coro Kemonia di Palermo, l’Æolian Vocal Ensemble di Palermo, il Gruppo Vocale Euphoné di Altavilla Milicia e la Corale Polifonica Arborense di Oristano. Le tre serate concertistiche saranno presentate dall’attrice Miriam Fricano.





Per il Coro Pontis Mariae di PARTINICO si tratta di una partecipazione che assume un significato speciale: portare la propria voce sul prestigioso palcoscenico del Teatro Massimo significa rappresentare con orgoglio la città di Partinico e condividere la propria passione musicale in un contesto di altissimo livello artistico. Un appuntamento che resterà certamente tra le pagine più significative della storia del coro che conferma come la dedizione, lo studio e l’amore per la musica possano trasformarsi in occasioni di crescita, incontro e autentica condivisione.

L’ingresso agli eventi della Rassegna Corale è aperto al pubblico secondo le modalità previste dal Teatro Massimo, consultando il sito ufficiale della Fondazione per informazioni aggiornate su orari, eventuali prenotazioni e disponibilità dei posti. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la magia della coralità in uno dei luoghi simbolo della cultura musicale italiana.

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