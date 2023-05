“Oggi è la Giornata internazionale degli infermieri e vogliamo ringraziare chi svolge questo lavoro, per la professionalità e l’abnegazione con cui si dedica al prossimo che soffre. Tutti noi ricordiamo con commozione i loro sacrifici e rischi, e di tutto il comparto sanitario, durante il periodo della pandemia. Un impegno che continua sempre, anche oggi, con l’organizzazione di un “villaggio della salute”, al Foro italico, da parte dell’Ordine degli infermieri di Palermo in collaborazione con l’Asp di Palermo e Unipa, in cui saranno effettuati screening di vario tipo e servizio di prevenzione veterinaria. Agli infermieri esprimiamo la nostra gratitudine”.

Il deputato regionale di FdI Marco Intravaia ha così ricordato che oggi si celebra la giornata internazionale degli infermieri.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.