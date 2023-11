Nella mattinata di ieri, 07 novembre 2023, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale,

Contrammiraglio Antonio RANIERI, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Siracusa,

dove è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, Capitano di

Vascello Andrea SANTINI e da tutto il personale della Capitaneria di porto e dei

dipendenti Uffici marittimi di Avola, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Il fitto programma ha avuto inizio con la visita prima a S.E. il Sig. Prefetto di Siracusa,

Dott.ssa Raffaela MOSCARELLA e poi al Procuratore Capo della Repubblica di

Siracusa, Dott.ssa Sabrina GAMBINO. Nel corso dei proficui incontri, il Direttore

Marittimo ha confermato il supporto e la piena disponibilità da parte dell’Autorità

marittima, rinnovando l’impegno degli uomini della Capitaneria di porto – Guardia

Costiera nelle attività istituzionali del corpo, sottolineando l’importanza che la tutela

dell’ambiente marino e costiero ricopre in territori particolarmente delicati come quelli

ricadenti nella provincia di Siracusa.

Successivamente, presso la sede della Capitaneria di porto di Siracusa, il Direttore

Marittimo ha incontrato in assemblea il personale militare e civile in forza al

Compartimento di Siracusa, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione,

l’impegno e la perseveranza che viene riposta nell’assolvimento degli incarichi

istituzionali. In particolare ha espresso parole di vivo compiacimento per il premio

ricevuto dal Comandante Andrea SANTINI lo scorso mese di ottobre 2023 a Bologna

durante l’Eudi Show, The European Dive Show, il Salone internazionale della

Subacquea. Il premio “La medaglia del mare” istituito in memoria di Enzo Maiorca,

campione subacqueo aretuseo, è stato conferito questo anno alla Capitaneria di Porto

di Siracusa per l’impegno che ha dimostrato nella lotta alla pesca illegale e nella

salvaguardia della biodiversità marina.

Sempre nel corso del suo intervento, il Direttore Marittimo ha rimarcato l’importanza

dell’opera svolta dal personale dislocato presso i Comandi del Compartimento marittimo

di Siracusa, avuto riguardo al contesto territoriale particolarmente esteso e delicato,

garantendo il proprio personale supporto per le problematiche comuni all’interno di tutto

il territorio regionale.

