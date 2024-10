Un grande successo per il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo, che ha partecipato con esiti più che positivi alla manifestazione “Divinazione”, tenutasi a Siracusa dal 21 al 29 settembre, in occasione del G7 e nell’ambito della manifestazione internazionale Blue Sea Land, organizzata dallo stesso Distretto che ha allestito e coordinato lo stand del Dipartimento Della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, riscuotendo un enorme interesse da parte di operatori del settore, autorità istituzionali e visitatori. Questi intensi giorni sono stati il volano per il Distretto Pesca Mazara del Vallo per attuare una politica di collaborazione e gettare basi concrete per attuare iniziative nel prossimo futuro a supporto di tutto il Comparto Pesca.

Sull’iniziativa interviene Marco Lupo, Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, che sottolinea lo straordinario successo del G7 Agricoltura e di Divinazione Expo 2024 realizzato a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024 e dichiara “per la prima volta un G7, di solito riservato alle delegazioni ministeriali, è stato aperto alla partecipazione delle aziende, delle associazioni, dei consorzi, dei cittadini e il risultato credo sia sotto gli occhi di tutti. Oltre 220 espositori, oltre 600 aziende rappresentate, centinaia di migliaia di visitatori, oltre 130 convegni e momenti di confronto. È stata l’occasione non solo per mostrare al mondo le nostre eccellenze agroalimentari ma anche per discutere del futuro del comparto dell’agricoltura e della pesca e individuare interventi concreti da attuare per garantire il loro sviluppo in un’ottica di sostenibilità e di competitività. Il mio personale ringraziamento va a tutte le imprese e agli operatori del settore presenti al G7 Agricoltura a Siracusa, in particolare al Distretto della Pesca di Mazara del Vallo, con l’augurio che possa essere da auspicio affinché questa iniziativa possa essere in futuro replicata e diventare un appuntamento di rilevanza nazionale ed internazionale per valorizzare tutto il comparto dell’area del Mediterraneo. Credo, infine, che il Distretto della Pesca Mazara del Vallo e per esso la manifestazione internazionale Blue Sea Land, possa rappresentare un volano per la cooperazione, internazionalizzazione e condivisione delle buone pratiche che le aziende del Distretto mettono in atto già da tempo”.

La presenza del Distretto a Divinazione ha rappresentato un’importante opportunità per:

• Promuovere l’eccellenza della pesca siciliana: I prodotti ittici di alta qualità provenienti dalle acque del Mediterraneo sono stati protagonisti dello stand, valorizzando la tradizione e l’innovazione del settore.

• Sottolineare l’importanza della Blue Economy: Il Distretto ha evidenziato il ruolo centrale della pesca sostenibile nello sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo i principi della Blue Economy.

• Favorire il networking: L’evento ha offerto l’occasione per incontrare importanti attori del settore, stringere nuove partnership e consolidare le relazioni esistenti.

“Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione a Divinazione”, ha dichiarato Nino Carlino, Presidente del Distretto della Pesca Mazara del Vallo. “Il grande interesse mostrato dal pubblico conferma l’importanza del nostro lavoro e la necessità di continuare ad investire nella promozione della Filiera Ittica Siciliana. Ringraziamo la Regione Siciliana per il supporto e tutti coloro che ci hanno visitato allo stand in modo particolare il Dipartimento Pesca della Regione Siciliana con il suo DG Pulizzi e tutto l’intero staff presente, che ha saputo contribuire in modo significativo ed insostituibile alla riuscita dell’evento.

Grazie al MASAF e alla Regione Siciliana, il Distretto Pesca ha accettato l’invito a partecipazione con la propria presenza nel realizzare incontri di divulgazione e comunicazione informativa del Comparto Pesca sia artiginale che d’altura, della filiera della trasformazione e dell’acquacoltura siciliana, dando una straordinaria visibilità e prospettive di crescita inerenti il Blue Sea Land. Diversi gli appuntamenti già realizzati all’interno di un fitto calendario. Il Presidente Nino Carlino è infatti intervenuto a incontri.

Il Presidente Carlino ha anche incontrato, sempre presso l’area espositiva al G7 ad Ortigia in concessione al Distretto, l’assessore Agricoltura sviluppo rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Prof. Salvatore Barbagallo.

Altro significativo incontro durante le giornate del G7 è stato quello con il Sindaco di Mazara, Dr. Salvatore Quinci. Un momento di confronto finalizzato ad intavolare prossime proposte progettuali congiunte finalizzate a promuovere positive ricadute sul comparto del mare della città di Mazara e di tutto il territorio, ma soprattutto della organizzazione del prossimo BLU SEA LAND per l’anno 2025.

“Il G7 Agricoltura a Siracusa ha visto una partecipazione senza precedenti di tutti gli stakeholder dell’agri food italiano, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani in agricoltura e al continente africano. Questo G7 “mediterraneo” sembra voler consolidare un ponte tra la storia millenaria della nostra cultura alimentare e il continente che rappresenta il futuro: l’Africa. La Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’UNESCO, ha giocato un ruolo centrale in questo contesto, non solo come celebrazione di prodotti iconici, ma come vero e proprio modello di sviluppo sostenibile” si legge su Il Sole24 Ore nell’articolo a firma Sara Roversi per indicare quanto oggi più che mai il regime alimentare abbia un ruolo fondamentale. Questa è anche la tematica discussa durante il convegno “La Dieta Mediterranea: Prospettive Scientifiche e Sviluppi Favorevoli alle Imprese Agroalimentari”. Ha aperto i lavori dell’incontro il presidente Nino Carlino con l’argomento su I Prodotti Ittici e La Dieta Mediterranea. Il convegno è proseguito con l’intervento di Antonino Laspina – presidente Del Comitato Scientifico Di Journey In Italy con la tematica Progetto Journey In Italy e Promozione Della Dieta Mediterranea. Tra le presente anche il noto chef Heinz Beck – Chef *** Michelin e Vincenzo Candiano – Chef ** Michelin – Ristorante Locanda Don Serafino Ragusa.

Significativo incontro è stato quello che ha trattato la tematica sugli Interventi a Supporto dell’innovazione Tecnologica e Miglioramento della Competitività nel Settore della Trasformazione dei Prodotti Ittici con la presenza di esperti del settore come Leonardo Catagnano – Dirigente Servizio 4 – Dip. Pesca Mediterranea, Regione Siciliana; Concetta M. Messina – Università Di Palermo Economia Circolare E Innovazione Sociale Per La Valorizzazione Dei Sottoprodotti Dell’industria Di Trasformazione Siciliana e Concetta M. Messina – Università Di Palermo. Sull’argomento la professoressa Concetta M. Messina ha dichiarato “Il G7 è stata occasione per ospitare i lavori del progetto BlueRev, finanziato su Horizon Europe e coordinato da APRE, finalizzato a rivitalizzare la blu economy nelle comunità locali di tre aree Europee diverse, Italia, Estonia e Danimarca, attraverso tre casi studio pilota. Il pilota Italiano si sviluppa sul territorio della Sicilia occidentale, col coordinamento scientifico del partner Unipa DiSTeM con sede a Trapani e col Distretto della pesca e crescita blu, che offre il supporto tecnico delle imprese. Durante il G7 sono stati presentati i progressi del caso studio italiano in varie sessioni, a una platea ampia di stakeholders e ciò ha rappresentato una opportunità ideale per rafforzare e avviare nuovi network e dimostrare le potenzialità del tessuto sociale per una rivitalizzazione della blue economy su scala locale”. Bluerev è un progetto Europeo finalizzato a implementare la bioeconomia blu su tre regioni pilota europee. Il progetto ha partecipato al G7 proprio grazie alla presenza in Sicilia di uno dei tre casi studio, coordinato dal partner scientifico Università degli studi di Palermo col supporto del Distretto della Pesca e Crescita Blu. La possibilità di presentare ad un pubblico ampio e interessato al settore Agroalimentare il lavoro svolto fino adesso dai partner di progetto è una grande occasione che Blurev non ha mancato, e che premetterà di sviluppare nuove collaborazioni e rafforzare il network. Attraverso il lavoro di un consorzio internazionale e il coinvolgimento di aziende di trasformazione dei prodotti ittici, il progetto mira a rafforzare la collaborazione tra le componenti scientifiche e le imprese, per valorizzare gli scarti dei prodotti e creare innovazione in ambito tecnologico e sociale a beneficio del territorio e della popolazione locale.

Tra le tavole rotonde organizzate, particolare risalto l’incontro “Temi, Sinergie, Opportunità” realizzato il 25 settembre presso la CCIAA di Siracusa con la partecipazione di Giuseppe Vasques, Presidente Confesercenti Siracusa e Giuseppe Pitari, Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta. Importanti riflessioni sono state discusse in virtù di un momento di crescita del Comparto Alimentare ed in particolare quello della Pesca da parte di tutti i relatori.

Molto interesse è stato riscontrato durante gli incontri organizzati dai prof La Mantia, prof. Torregrossa , prof. Fiorentino , prof. Sarà, prof. Andaloro, dal prof. Sprovieri, dal prof. Santulli e da tutti i ricercatori che da sempre supportano l’operato del Distretto Pesca COSVAP.

Un particolare ringraziamento per la riuscita della manifestazione il presidente Carlino, lo ha rivolto anche ai GAL Pesca Siciliani, all’ARPA Sicilia, a Marevivo, alla Area Marina Protetta “ Isole Ciclopi” e alle aziende socie del Distretto Cosvap che hanno partecipato attivamente ed in modo insostituibile alla riuscita della manifestazione.

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il settore ittico siciliano, lavorando costantemente per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile del mare. L’incontro ha inoltre evidenziato l’impegno della Regione Siciliana nel promuovere pratiche di pesca responsabile e nella salvaguardia dell’ecosistema marino, aspetti fondamentali per garantire un futuro prospero per le generazioni a venire. L’obiettivo nel futuro immediato è di continuare in modo concreto e fattivo a lavorare per promuovere la cultura del mare, sostenere i pescatori locali e valorizzare le tradizioni legate alla pesca, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Sicilia nel panorama internazionale della pesca sostenibile.





