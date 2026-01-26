Il DJ e producer multi-platino italiano ANGEMI, nato e cresciuto a Catania, raggiunge per la terza volta uno dei traguardi più significativi della sua carriera e tra i sogni più grandi di qualsiasi dj, consolidando un percorso di crescita costante all’interno della scena elettronica internazionale che lo consacra ancora una volta a TOMORROWLAND Belgium, tra i festival più importanti del mondo!





SAVE THE DATE: Sabato 25 Luglio durante il Weekend 2 dell’edizione CONSCIENCIA!

Il rapporto tra ANGEMI e Tomorrowland inizia nel 2016 con la prima apparizione sull’Opera Stage. Da quel momento, l’artista ha continuato a tornare al festival con regolarità, portando la propria identità su palchi e concept differenti: Library Stage (2019, 2022, 2023) e Planaxis Stage (2024, 2025), che ha riempito con un concept di dj set virtuoso dedicato all’EDM e ai suoi più grandi successi mescolati con le vibes del presente. Il Mainstage di Tomorrowland Belgium nel 2026 segna l’evoluzione naturale di questa presenza continuativa.

Tomorrowland è considerato uno dei festival di musica elettronica più influenti al mondo: un appuntamento che unisce line-up di altissimo livello a una produzione scenica spettacolare e a un immaginario narrativo che riunisce circa 400mila persone da 200 nazioni durante gli ultimi due weekend di Luglio, con 16 palchi e oltre 600 artisti.





Oltre a Tomorrowland, ANGEMI ha suonato in alcuni dei contesti più importanti del circuito globale, tra cui Ultra Music Festival Miami, EDC Mexico, Sunburn India, World Club Dome e Medusa Spain, oltre a club iconici come Ushuaïa, Amnesia Ibiza e Bootshaus.

Dal 2024, ANGEMI ha intrapreso una nuova direzione creativa con un obiettivo chiaro: riaccendere lo spirito della “Golden Age dell’EDM” attraverso i set in giro per il mondo e le produzioni musicali come in particolare a Tomorrowland Belgio dove nelle ultime due edizioni al Planaxis stage ha riscontrato un incredibile successo.



Attivo da oltre quindici anni, ANGEMI si è distinto per una scrittura di produzione estremamente duttile e riconoscibile, capace di attraversare diversi linguaggi dell’EDM mantenendo un’impronta personale. Finora ha totalizzato oltre 1.7 miliardi di stream totali e quasi 2 miliardi di views, pubblicando su label prestigiose come Sony Music, Spinnin’ Records, Smash The House con un lungo percorso di crescita nel team di Dimitri Vegas & Like Mike, Kontor, Revealed Recordings e ora Protocol Recordings, costruendo una reputazione solida tra addetti ai lavori e pubblico.





La componente emotiva della Progressive House si intreccia con sonorità contemporanee vicine a Melodic Techno e Tech House, dando vita a un sound che unisce memoria e innovazione. Questa ricerca si sviluppa anche attraverso il progetto underground GEMINA, lanciato a fine 2023 e già con release su Protocol Recordings, e la sua etichetta indipendente ENIGMA Records.



Sul fronte digitale, ANGEMI ha costruito una community ampia e attiva con oltre 700.000 follower su TikTok e quasi 15M total likes!



Tra format virali come “What If” e contenuti tecnici dedicati alla produzione, l’artista è diventato un riferimento per una nuova generazione di producer e tra i dj più seguiti sulla piattaforma a livello internazionale!

Sabato 25 Luglio: ANGEMI @ TOMORROWLAND BELGIUM 2026 Mainstage / De Schorre – Boom (Belgio)

(Unico italiano sul mainstage insieme agli Agents Of Time)

