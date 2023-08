Il documentario del regista e antropologo Lorenzo Mercurio è stato selezionato per partecipare a ben tre festival. Il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Licodia Eubea (Ct) (seconda selezione consecutiva) e il RAM film festival Il documentario del regista e antropologo Lorenzo Mercurio è stato selezionato per partecipare a ben tre festival. Il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico di Licodia Eubea (Ct) (seconda selezione consecutiva) e il RAM film festival Rovereto Archeologia Memorie di Rovereto (Tn) (terza selezione consecutiva).

Il documentario è stato selezionato anche dal Festival del Cinema di Cefalù.

Realizzato col patrocinio dell’Ente Parco delle Madonie, “Verso l’Alto” è un documentario che racconta la storia di due amici, intenti a compiere un percorso di trekking/pellegrinaggio verso il santuario della Madonna dell’Alto, nel territorio di Petralia Sottana, agli inizi di ottobre 2022. Il santuario mariano , situato a 1816 metri sul livello del mare, è uno dei tre più importanti del Parco delle Madonie, insieme a quello di Gibilmanna e alla Madonna dell’Olio di Blufi.

Esprime compiacimento il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, dottor Salvatore Caltagirone: “Complimenti a tutti noi!!! Quando la visione delle cose, la collaborazione, la sinergia e la bellezza naturale del nostro territorio madonita producono risultati importanti. Basta semplicemente credere, con forza, in ciò che si fa. Complimenti a Lorenzo Mercurio, con il quale, sono certo raggiungeremo nuovi e sempre più interessanti risultati.

“Un’emozione forte, che condividiamo con orgoglio con la comunità di Petralia Sottana (Comune di Petralia Sottana), dove è ambientato il documentario selezionato”, aggiunge il regista Lorenzo Mercurio, antropologo e regista, che così commenta: “È certamente una grande soddisfazione accorgersi di come la collaborazione tra diverse realtà, non solo istituzionali, sia in grado di dare risultati come questo. Grazie ai festival cinematografici nazionali e internazionali la scoperta, il racconto e la promozione del territorio che cerco di portare avanti, insieme al mio piccolo staff, viene proposto a un pubblico che va oltre i più immediati confini geografici dei contesti culturali e naturalistici di cui trattiamo, e proprio questo è il nostro scopo: diffondere il racconto di una Sicilia spesso nascosta e imprigionata negli stereotipi”.

Lorenzo Guido Mercurio è un antropologo e documentarista palermitano. Ha fondato EsperienzaSicilia per realizzare documentari che illustrino luoghi di interesse culturale e naturalistico della Sicilia, attraverso il coinvolgimento di esperti, accademici e abitanti dei luoghi presi in esame. selezione consecutiva).

