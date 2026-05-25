Dopo il successo della prima edizione, il Festival Etneo del Porcino torna con un progetto ancora più ambizioso, consolidando la propria vocazione regionale e puntando a diventare uno degli appuntamenti di riferimento del panorama enogastronomico siciliano.

L’edizione 2026 si svolgerà il 19, 20, 26 e 27 settembre nella suggestiva cornice del Parco di Macchia di Giarre, che per quattro giorni si trasformerà in una grande cittadella del gusto dedicata al fungo porcino, alle eccellenze agroalimentari e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche dell’Etna e dell’intera Sicilia.

L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di fare del Festival non soltanto un evento locale, ma una manifestazione capace di attrarre pubblico, aziende, operatori del settore e visitatori provenienti da tutta l’Isola, contribuendo alla promozione del territorio attraverso il turismo esperienziale e la cultura del cibo di qualità.

Tra le novità più significative di questa edizione spicca la collaborazione con l’Associazione Cuochi Catania guidata dallo chef Pietro Arezzi, che porterà all’interno del Festival un importante percorso dedicato all’alta cucina, agli showcooking e alla reinterpretazione contemporanea dei sapori del territorio. Una sinergia che punta a rafforzare il profilo qualitativo della manifestazione, valorizzando il patrimonio gastronomico siciliano attraverso la professionalità di chef, esperti del settore e giovani talenti.

Si consolida inoltre la collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone” e l’Istituto Agrario Leonardo sede Mazzei di Giarre, partner strategici di un progetto che mette al centro anche la formazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni nel settore dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Tra le novità di questa edizione, l’ingresso dell’event manager Emma Cecala, che supporterà la segreteria organizzativa nella pianificazione e nello sviluppo del Festival, contribuendo al potenziamento della macchina organizzativa e alla crescita dell’evento sotto il profilo strutturale e comunicativo.

«Stiamo lavorando a un’edizione ancora più forte e coinvolgente – spiega Alfio Ragaglia, patron del Festival – con l’obiettivo di trasformare il Festival Etneo del Porcino in un appuntamento sempre più esclusivo e riconoscibile nel panorama siciliano. La collaborazione con Pietro Arezzi rappresenta un valore aggiunto importante e presto sveleremo tante altre novità».

Degustazioni, percorsi sensoriali, prodotti tipici, spettacoli e momenti di approfondimento saranno il cuore di una manifestazione che punta a raccontare l’identità dell’Etna attraverso il gusto, creando un ponte tra tradizione, innovazione e promozione del territorio. A caratterizzare il Festival Etneo del Porcino saranno le eccellenze imprenditoriali del territorio, con la presenza di aziende provenienti da diversi settori merceologici, tutte accomunate da un’identità rigorosamente “made in Sicily”. Non solo enogastronomia, dunque, ma anche artigianato, produzioni tipiche, innovazione e realtà legate alla valorizzazione del territorio, in un percorso che punta a raccontare la Sicilia attraverso le sue imprese, le sue tradizioni e la capacità di trasformare qualità e identità locale in sviluppo economico e promozione culturale.

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