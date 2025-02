IL FINC FESTIVAL INVITA IL PUBBLICO SICILIANO A SEGUIRLO IN FRANCIA: NASCE IL FINC ON TOUR A BELFORT

Il FINC, Festival Internazionale Nouveau Clown che si svolge in estate a Giardini Naxos e in altri comuni siciliani, porta la sua professionalità e la sua qualità artistica in Francia con la prima edizione itinerante FINC ON TOUR, in programma a Belfort dal 2 al 13 aprile 2025.

Un festival che supera i confini geografici e culturali portando alcuni tra i migliori artisti della clownerie contemporanea al pubblico del Théâtre Grrranit – Scène nationale de Belfort, uno dei 70 centri culturali francesi d’eccellenza riconosciuti dal Ministero della Cultura francese.





Si crea così un ponte artistico, culturale e sociale tra Sicilia e Francia che si sviluppa nel segno del clown, ma anche dell’ospitalità diffusa.

Il FINC sta invitando e supportando il suo pubblico ad organizzarsi per seguirlo a Belfort, ricevendo in poco tempo già 15 adesioni a questo straordinario Fan Tour.





Gli abitanti di Belfort si stanno preparando a ospitare nelle proprie case gli spettatori italiani e il Théâtre Grrranit sta informando ed invitando il suo pubblico alla 4ᵉ edizione del FINC Festival che si terrà in Sicilia, a Giardini Naxos e in altri comuni siciliani, dal 26 giugno al 13 luglio 2025.

La direttrice del teatro francese ha scelto di avviare questa collaborazione dopo la sua visita al FINC nel 2023, dove ha potuto apprezzare la qualità artistica e organizzativa del Festival e il lavoro dei suoi ideatori e direttori, Daniele Segalin (in arte Dandy Danno) e Graziana Parisi (in arte Diva G).

Una collaborazione internazionale di prestigio tra Sicilia e Francia, che valorizza i due territori e ne rafforza il legame celebrando il potere della risata senza confini.

Maggiori informazioni sono reperibili in www.fincfestival.com

Luogo: Théâtre GRRRANIT , Fbg de Montbéliard, 1, Belfort

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 02/04/2025

Data Fine: 13/04/2025

Ora: 21:00

Artista: Artisti Vari

Info:

Maggiori informazioni sono reperibili in www.fincfestival.com e in www.grrranit.eu

