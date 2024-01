Palermo 24 gennaio 2024 – ll Forum Sanità Pubblica Palermo e provincia torna alla carica e riscrive al presidente della Regione Renato Schifani.

Il Forum, espressione di oltre 60 sigle e movimenti riuniti per contrastare lo smantellamento del sistema sanitario pubblico nazionale, per dire basta ai tempi infiniti delle liste d’attesa, ai pronto soccorso intasati, la carenza di medici e pediatri per dire no alla medicina privatistica e ai ticket sui farmaci essenziali, rilancia la richiesta d’incontro già inviata al governatore prima della manifestazione del 27 ottobre scorso, culminata con un sit-in sotto palazzo d’Orleans.

“Torniamo a chiedere al presidente della Regione di essere ricevuti di presenza e di conoscere le azioni concrete che si vogliono mettere in campo per garantire il diritto alla sanità pubblica gratuita come sancito nella Costituzione – dicono gli esponenti del Forum – Di fronte al collasso di un intero sistema, il Forum annuncia azioni di denuncia e mobilitazione e invita il governo regionale a svolgere il proprio dovere nell’interesse della collettività e non a spartire poltrone ai partiti come sta accadendo. Altrimenti si dimettano tutti”.

Nella lettera si esprime “soddisfazione e grande aspettativa” nell’aver constatato che il presidente Schifani, nelle interviste alla stampa, ha annunciato la sua intenzione “di offrire ai cittadini siciliani una sanità migliore e più efficace”. Il Forum conclude con la richiesta di conoscere i criteri e le evidenze scientifiche di efficacia adottate per la prossima nomina dei manager ospedalieri.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.