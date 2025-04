Il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo si prepara ad accogliere un evento imperdibile dedicato al turismo responsabile. La conferenza internazionale HyPro4st riunirà esperti del settore per discutere pratiche sostenibili che valorizzano le bellezze del nostro pianeta, senza comprometterne l’integrità.

A seguire, le atmosfere suggestive dei Radiodervish accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale ispirato al rispetto per la Terra. Un’occasione speciale per riflettere, emozionarsi e contribuire attivamente a un modo di viaggiare più consapevole.

Orari:

17:00 – 20:00 | Conferenza finale HyPro4st

21:00 – 23:00 | Concerto Radiodervish

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-futuro-del-turismo-responsabile-conferenza-hypro4st-e-concerto-1318713239799

Per maggiori informazioni su HyPro4st scrivi a federico.mallei@cesie.org.

Luogo: Real Teatro Santa Cecilia, Via Piccola Teatro Santa Cecilia, 15, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 16/05/2025

Data Fine: 16/05/2025

Ora: 17:00

Artista: CESIE ETS e Radiodervish

Prezzo: 0.00

Info:

Link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-futuro-del-turismo-responsabile-conferenza-hypro4st-e-concerto-1318713239799

