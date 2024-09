Visto la gravissima situazione idrica nel Libero Consorzio di Caltanissetta è in particolar-modo a Gela; considerato che per demolire è ricostruire il nuovo dissalatore occorrono da tre a cinque anni; dato la situazione attuale delle dighe mai manutenzionate da trent’anni, sperando che l’inverno sarà ricco di precipitazioni; chiedo al Governatore Renato Schifani, in particolare agli onorevoli: Marco Falcone, Luca Sammartino e Salvo Pogliese di voler valutare una mia proposta, frutto di un attento studio economico, tecnico e politico, per liberare le dighe intasate da milioni di metri cubi di detriti che non permettono di accumulare acqua.



Propongo alla politica che con l’ausilio del Genio Militare Italiano che le dighe vengano ripulire e il terriccio ormai pietra accumulato venga donato a chi ne abbia interesse, da utilizzare, per terra edile da riporto o per realizzare argini. Sinteticamente: il Genio Militare Italiano con i propri mezzi libera le dighe e la terra viene caricata in mezzi di privati che la utilizzeranno per uso di riporto o di sicurezza idraulica.

Francesco Agati

Luogo: Studio Immobiliare, Berchet, 5, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

