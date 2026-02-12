43° anno n.1877 -Il Giornale di Cefalù -12-2-2026 – Buon Vento in Teatro

Il teatro non deve mai essere comodo, accondiscendente, in qualche modo deve pungere gli spettatori, offrire occasioni di crescita. Deve riportare al centro le persone. L’amore come tema di riflessione in contrapposizione alla guerra ed all’odio che ci circondano. Torna dall’1 marzo, al Cicero, a cura del Circo dell’Avvenire, la rassegna teatrale “Cosa porta il vento”. Intervista direttore artistico Tiziana Giordano.

Accademia Via Pulchritudinis – Fondazione Mandralisca “Voci di donne dal Mediterraneo”- Simone De Beauvoir, una donna la cui intera esistenza è stata comandata dalla scrittura: non si nasce donna ma lo si diventa. Una pratica di verità che segna tutto il ‘900 – Interventi: Santa Franco, Cettina Militello, Rita Fulco.





Autore attualissimo. Scrivere di Giacomo Leopardi vuol dire parlare del nostro tempo. Negli ultimi anni un grande fermento intorno al poeta di Recanati: innumerevoli saggi, critica letteraria, 2 film – Interventi: Elena Pistillo, Maria Giuliana, Gianfranco Perriera.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1877 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 12 febbraio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.