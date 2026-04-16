43° anno n.1886 -Il Giornale di Cefalù -16-4-2026 – Volley, ragazze ai play off

La squadra femminile della Kepha 2.0 di pallavolo conclude la prima fase del campionato di serie D al terzo posto ed accede ai play off promozione. Intervista allenatore Marco Sabatino.

La marcia della pace della diocesi con i sindaci, l’azione cattolica e gli scout. Abbia termine la follia della guerra; dietro ogni guerra c’è sempre ingiustizia. Le parole del vescovo mons. Giuseppe Marciante.

A conclusione della Mostra “Il sacrificio e la memoria” organizzata dall’Amministrazione Comunale per l’80° Anniversario della Repubblica Italiana, il pittore Gaetano Porcasi fa dono a Cefalù del ritratto di Vincenzo Consolo – Interv. sindaco Daniele Tumminello, assessore Antonio Franco e lo stesso artista.

“Capinera” per la rassegna di teatro contemporaneo “Cosa porta il vento” presentata ai ragazzi del Jacopo Del Duca. Un inno alla libertà, mai scontata: può esserci sottratta dagli altri ma a volte anche noi stessi ci creiamo delle gabbie. Intervista autrice ed interprete Rosy Bonfiglio.

In aula consiliare presentato il romanzo di Massimo Maugeri “Quel che facciamo dell’amore”. Blog cultura, audiolibri, l’amore, la musica, la memoria. Intervista allo scrittore di Maria Genchi.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1886 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 16 aprile 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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