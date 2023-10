Decine e decine di chiamate dei cittadini preoccupati per la presenza di cinghiali. Il Comune di Cefalù insieme all’Ente Parco, Forestale e Volontari autorizzati impegnati nel tentativo di soddisfare tutte le richieste – Intervista Responsabile comunale Dario Favognano.

Speciale “Affido familiare”. Storie di umanità vera che fanno breccia nei nostri cuori; il nostro territorio esprime poche richiesta di affido, va stimolato e va accompagnato nella crescita, dicono il sindaco Daniele Tumminello, l’assessore Laura Modaro e le assistenti sociali Gisella Giordano e Rossella Campagna.

Le esperienze personali di affido nel racconto dell’Afap, associazione delle famiglie affidatarie, la presidente Adriana De Trovato e la vicepresidente Jenny Campanella.

Eat Capone, la rassegna dedicata al pesce simbolo di Cefalù dal 20 al 22 ottobre.

Il Giornale di Cefalù – n.1766 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 19 ottobre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social

