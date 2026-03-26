43° anno n.1883 -Il Giornale di Cefalù -26-3-2026 – Donne per la Pace

10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. Appuntamento alla villa comunale di Cefalù sabato 28 marzo. Intervista Marzia Cristina.

I risultati del referendum sulla giustizia commentati da Peppino Minutilla, sindaco di San Mauro – comune con prevalenza dei “sì” – e Marcello Catanzaro, sindaco di Isnello – comune con il 72 per cento di “no”.





Il pubblico del teatro Cicero applaude l’opera “Mare di Ruggine” sui disastri dell’Ilva a Bagnoli. Resta la domanda, dal film di Elio Petri: La classe operaia va in Paradiso? – Intervista ad Antimo Casertano, autore, regista, interprete dello spettacolo.

I pregiudizi, le paure, la diffidenza e le barriere da superare al centro della favola per tutti “Felicia” della Compagnia “Quinto Equilibrio” per la rassegna “Cosa porta il vento” – interviste: Stefania Ventura, Quinzio Quiescenti, Tiziana Giordano.





Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1883 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 26 marzo 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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